Нова тактика Росії

За два останні роки низка мікродержав, переважно тих, що розташовані у Тихоокеанському регіоні, ввели безвізовий режим з Росією.

Наприклад, два роки тому, острівна держава Фіджі відмінила візи для росіян. Аналогічні умови для гіпотетичних туристів із Фіджі представила Росія.

Рік тому й Вануату, мікродержава у Меланезії, раптом вирішила ввести безвізовий режим з РФ.

Зараз до безвізового режиму приєднується острівна держава Маврикій (знаходиться в Індійському океані, обабіч Мадагаскару).

Москва, зважаючи на те, що у Генасамблеї ООН вона програє в українському (а також – у сирійському, турецькому та інших) питанні за всіма статтями, просто скуповує оптом голоси

Ця низка розділених у часі подій може викликати здивування, регіт, питання типу «навіщо козі баян?» (особливо, на тлі наполегливих рекомендацій держустанов Російської Федерації своїм громадянам проводити відпустки у Криму чи Сочі), або «чи не заховались російськомовні у Вануату?» - надто, при тому, що туристичний обмін і товарообіг між острівними державами і РФ дорівнює нулю (окрім Маврикія, але, на острів, що вважається одним із найдорожчих та найфешенебельніших курортів світу, почасти їздять ті росіяни, які мають у кишені кілька паспортів, окрім російського, тож, користуються «персональним» безвізовим режимом).

Одначе, я поясню, що насправді відбувається.

Москва, зважаючи на те, що у Генасамблеї ООН вона програє в українському (а також – у сирійському, турецькому та інших) питанні за всіма статтями, просто скуповує оптом голоси, шукаючи будь-яких союзників і намагаючись здобувати хоча б найдрібніші зовнішньополітичні перемоги.

Зрозуміло, що Росія не в змозі кардинально переломити ситуацію на свою користь – тут питання навіть не в грошах: політикам тих країн, які системно голосують в ООН проти Росії, вкрай незручно брати хабарі від Москви, а безвізовий режим при перетині російського кордону, наприклад, британськими підданими, навряд чи змусить англійський уряд переглянути свої принципи.

Та, принаймні, зовнішньо покращити ситуацію в ГА ООН на свою користь, послуговуючись такою тактикою, клоуни Лаврова зможуть.

Росія і надалі продовжує політику замовчування питання Криму

Люди з похмурої висотки на Смоленській площі у Москві скуповують голоси тих держав-членів ООН, які при голосуваннях щодо українського питання традиційно «утримуються». Як правило, могутній Вануату, славетний Гондурас та інші держави, з якими останнім часом Росія підписала угоду про безвізовий режим, дуже далекі від проблем України, Сирії або Ємену.

Зрештою, за задумкою росіян, за зовнішньополітичні послуги чи солідні хабарі, ці країни можуть змінити свій голос в ГА ООН з нейтрального «утримався» на категоричне «за» у підтримку Росії.

Про це ось вже рік поспіль говорять мої джерела в ООН. І ситуація не змінюється.

Росія і надалі продовжує політику замовчування питання Криму. Ігнорує проблеми з правами людини на окупованому півострові і відмовляється говорити про свою роль у збройному конфлікті на Донбасі.

…Просто намагаючись виграти час, щоб скупити достатню кількість голосів у ООН.

І українському МЗС – як і Українській місії в ООН – потрібно якось цьому протидіяти.

Андрій Васильєв, Нью-Йорк