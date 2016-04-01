Надто непомітні реформи

Американці полюбляють чудовий термін: «critical thinking» (критичне мислення). Основне правило американської журналістики говорить про те, що до всього потрібно підходити із долею здорового скепсису. Про перевірку фактів і критику аргументів я вже і не згадую.

Саме тому, коли у медіа повідомили про зустріч Барака Обами і Петра Порошенка з посиланням на Адміністрацію Президента, перше, що я зробив, це перевірив факти.

По-перше, жодне американське медіа, на момент написання цього тексту, не повідомляло про «зустріч».

Усі медіа, що повідомили про «зустріч», посилались на сторінку Адміністрації Президента, де було зазначено:

«Під час Саміту ядерної безпеки у Вашингтоні Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою.

Глави держав обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму і скоординували зусилля для повної імплементації Росією Мінських домовленостей.

Президенти також обговорили питання розвитку стратегічного партнерства між Україною і США.

Окрему увагу було приділено необхідності якнайшвидшого формування зорієнтованих на реформи коаліції та уряду в Україні».

Це виглядало дивним, тим більше, що прес-служба Білого Дому дуже скурпулезно відслідковує те, про що говорить Барак Обама, і навіть якщо б це були переговори в кулуарах чи у закритому режимі, у прес-службі б про це знали.

Тим більше, що у робочому графіку Білого Дому чітко зазначено: «12:30 – робочий обід віце-президента Джо Байдена і Президента України Петра Порошенко».

Фото, котре поширила Адміністрація Президента – це протокольне фото з робочої вечері, яку Президент США, як організатор саміту, влаштував для усіх учасників. Воно у графіку позначено як «19:15 – робоча вечеря з очільниками делегацій Саміту».

І до слова – подібні фото з Обамою мають УСІ голови делегацій та учасники вечері.

На цій вечері Петро Олексійович дійсно міг перекинутись парою слів з Бараком Обамою, але назвати це «провів зустріч» – меншою мірою, некоректно.

Знову ж таки, мої джерела у прес-службі Білого Дому підтвердили – Барак Обама дійсно мав розмову з Петром Порошенко. Але тривала ця розмова, зі слів офіцера прес-служби, «усього кілька хвилин». Якщо за кілька хвилин лідери встигли обговорили все те, про що повідомила Адміністрація Президена України на своєму сайті – я мушу зняти капелюха і схилитись на ознаку поваги – з такою швидкістю передавати інформацію не може навіть мій MacBook.

Зрештою, видавати бажане за дійсне – це поки що єдина прикра деталь цього візиту.

Все те, що буцімто обговорювали Порошенко і Обама, було дійсно детально обговорено – але на зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом і держсекретарем Джоном Керрі. І те, що ця розмова відбулось – це вже велика дипломатична перемога, без усіляких «але».

Робочий обід – це особливий формат зустрічі, під час якої можна детально обговорити проблеми і досягнути якихось домовленостей. І той факт, що Байден мав обід лише з Порошенко – свідчить про те, що українська тема залишається для Білого Дому у списку пріоритетних.

А головною подією зустрічі стало те, що представники Білого Дому дали чітке послання: формування нового Уряду, що буде зорієнтований на співпрацю з МВФ, відкриє можливості для виділення третього траншу кредиту на суму 1 мільярд доларів США.

Крім того, Байден пообіцяв додатково виділити 335 мільйонів доларів для реформування безпекового сектору України, зокрема, Збройних сил та Нацгвардії.

Взагалі, слово «реформи» – ключове слово, що лунає останнім часом у контексті американо-українських стосунків. Не таємниця, що Вашингтон, а також американські бізнесові кола, м’яко кажучи, не задоволені ходом реформ в Україні. Про це неодноразово говорив і віце-президент Американо-української бізнес ради (USUBC) Морган Вільямс.

Млява протидія корупції, початок змін у ГПУ лише під тиском громадськості і аж після двох років після подій на Майдані, викликає, м’яко кажучи, певне розчарування на Капітолійських пагорбах.

Я особисто пам’ятаю настрої у Білому Домі і у Конгресі часів Майдану. Україна була першою на поряду денному.

Можу хіба зробити припущення (але це буле цілком моє припущення), що, якби реформі в Україні проводились більш інтенсивно, то у голови Білого Дому було б більше причин, аби провести з президентом України двосторонню зустріч. Тоді б не довелось видавати бажане за дійсне.

І останнє. Сподіваючись на транші і іноземну допомогу, очільникам країни слід завжди чітко розуміти і усвідомлювати – за кожен долар іноземної допомоги країна має зробити якісь реальні кроки. Це – політика. А у політиці правила набагато жорстокіші за бізнесові.