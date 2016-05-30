Луценко: у списках "чорної бухгалтерії Януковича" є представники партій, які "сьогодні на слуху"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

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"Коли будуть оприлюднені "списки Трепака", ви дізнаєтеся, що фінансувалася не тільки Партія регіонів, але і інші партії, в тому числі ті, які є сьогодні", - сказав Луценко.

За його словами, сьогодні він розмовляв з головою Національного антикорупційного бюро України з приводу переданої до НАБУ так званої "чорної бухгалтерії", і він відповів, що наразі аналітичні підрозділи вивчають документи і вони будуть просити допомоги у співпраці з начальником управління спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком, оскільки у розгляді його підрозділу є справи екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Як повідомляв УНІАН, колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" заявив, що передав до НАБУ документи, що підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх і чинних високопоставлених чиновників. Він розповів про "чорної бухгалтерії" Партії регіонів із загальними виплатами на суму майже 2 млрд доларів.

Сьогодні, 30 травня, НАБУ почало розслідування на підставі заяви Тропака.