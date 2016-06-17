Слова Генсека ООН як лакмус неефективності Організації

Посла України в ООН Володимира Єльченка обурив виступ Генерального Секретаря Організації Пан Гі Муна, в якому він говорить про роль, яку буцімто має відіграти Росія буцімто у припиненні конфлікту в Україні. Так у чому справа? Що так обурило українського посла у виступі завжди обережного на вислови Генсека?

Виступаючи на відкритті Санкт-Петербурґського економічного форуму, Пан Гі Мун заявив, що Росія, як постійний член Ради безпеки з правом вето, має "відіграти критично важливу роль" у вирішенні "нагальних глобальних питань, від завершення конфліктів в Україні й Сирії до захисту прав людини та контролю за непоширенням зброї масового знищення".

Як ці, цілком загальні слова, які Генсек використовує ледь не у кожній своїй промові, могли викликати таке обурення Постійного Представника України в ООН?

Володимир Єльченко, не розуміє, як керівник ООН "може говорити речі, що є, по суті, похвалою ролі Росії в залагодженні конфлікту в Україні, в той час, як Росія є головним гравцем в агресії проти України, в підтриманні цього конфлікту в розпаленому стані".

Обережність і коректність висловлювань Генсека, це характерний прийом Пан Гі Муна для того, щоб висловити свою стурбованість і, водночас, не пересваритися з фігурантами

Уся справа у трактовці. Підозрюю, що коли у Секретаріаті Генсека писали цю промову, там не сподівались на таку реакцію зі сторони українського дипломата, адже використовувати максимально загальні формулювання - це улюблений прийом Секретаріату.

Обережність і коректність висловлювань Генсека, це характерний прийом Пан Гі Муна для того, щоб висловити свою стурбованість і, водночас, не пересваритися з фігурантами.

Але цього разу у Секретаріаті втратили пильність, і у бажанні догодити російській стороні, вклали в уста Пан Гі Муна сумнівне, на думку Володимира Єльченка, формулювання на кшталт "Росія, як постійний член Ради безпеки з правом вето, має "відіграти критично важливу роль". Де-факто, нічого крамольного у цих словах, не має. Росія постійний член Радбезу? Так. Росія має право вето? Має. Росія відіграє "критично важливу роль"? Авжеж - на Донбасі ж російські війська - це не таємниця для членів Ради Безпеки.

Але прорахувалися. Не сподівались на таку реакцію з боку України. Ну що ж, буває. Саме з таких міркувань, ці слова просто вирізали з тексту промови, доступної на сайті ООН.

Але було пізно. Речнику Генсека Стефану Дюжарріку вже почали задавати незручні питання. Але відповідь Дюжарріка була передбачуваною: "ми сказали те, що сказали".

Ну, а на що очікували журналісти "АР"? Що Дюжаррік буде виправдовуватись в останні місяці перебування на своїй посаді? Ні.

Форум, який, по суті, є і рекламною акцією щодо залучень іноземних інвестицій у російську економіку, фактично був проігнорований інвесторами

Незабаром будуть вибори нового Генсека, тож зараз у команди Секретаріату лише одна ціль: досидіти до кінця ротації тихо і без скандалів, аби не зіпсувати репутації, і, водночас, побувати всюди, де запрошують. Саме з цих міркувань, підозрюю, Секретаріат Генсека і прийняв рішення взяти участь в економічному форумі у Санкт-Петербурзі.

Форум, який, по суті, є і рекламною акцією щодо залучень іноземних інвестицій у російську економіку, фактично був проігнорований інвесторами. Ну хто буде зараз вкладати гроші у країну під санкціями? Великий світовий капітал тікає з країни зі зруйнованою економікою і непередбачуваним керівництвом. Задля того, аби додати своєму форуму хоч якусь вагу, росіяни почали запрошувати туди усіх, кого змогли. Наприклад, Пан Гі Муна, який вже (треба сказати про це прямо), не відіграє значної ролі у світовій політиці. Зате його можна непогано використати у якості "весільного генерала". І нічого поганого у цьому немає.

Ні для кого не є таємницею, що саме вето Росії, є єдиною причиною, яка гальмує усі мирні ініціативи ООН в Україні та й загалом у світі.

А це означає, що справа не у Пан Гі Муні особисто. Справа у тому, що ООН – неефективна. Справа у тому, що Рада Безпеки – неефективна.

Право вето, яке надано п'ятьом постійним членам Радбезу тільки на підставі того, що вони виграли Другу Світову, вже не відображає сучасних реалій світу. Минуло вже понад 70 років, і світ змінився. Саме тому, на останньому розширеному засіданні Радбезу, який було присвячено проблемам миротворців, так багато говорили про неефективність Радбезу і необхідність реформи ООН.

А це означає, що справа не у Пан Гі Муні особисто. Справа у тому, що ООН – неефективна. Справа у тому, що Рада Безпеки – неефективна.

Справа не у конкретних словах Генсека.

Справа в організації, яку він, на даний момент, очолює.

Андрій Васильєв