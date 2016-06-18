Порошенко хоче відправити бійців Нацгвардії "на передок" для "обкатки боєм"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив сьогодні під час виступу у навчальному центрі Нацгвардії на Київщині.

«Незважаючи на те, що Нацгвардія, відповідно до закону, має інші завдання, найближчим часом за моїм дорученням буде проведена нарада за участі міністра оборони, начальника Генштабу, командувача Нацгвардії», - заявив він.

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«Ми зробимо можливість для того, щоб бійці Нацгвардії пройшли, якщо так би мовити, «обкатку боєм», щоб вони відчули, що означає бути «на передку», щоб не «кланяться» пулям», - додав президент.

«Я думаю, що ми знайдемо таку можливість, незважаючи на те, що ми залишаємося прихильником мирного розвитку подій», - зауважив глава держави.