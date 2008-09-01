Богатирьову виключили з Партії регіонів

Політрада Партії регіонів виключила Секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Раїсу БОГАТИРЬОВУ з партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила народний депутат України Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів).

За її словами, також Р.БОГАТИРЬОВА виведена зі складу ради ПР.

За дане рішення проголосували всі члени Політради партії, крім одного, який проголосував проти.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів заявляла про те, що Україні не слід активно підтримувати одну зі сторін у російсько-грузинському конфлікті. Однак, не зважаючи на це, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликав свого часу визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії, як це зробила Росія. Натомість Р.БОГАТИРЬОВА зауважила, що позиція лідера Партії регіонів щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії є одноосібною і не є колективним рішенням партії, яке може бути іншим.

Сьогодні В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на засіданні політради Партії регіонів буде прийняте рішення про дисциплінарну відповідальність секретаря Ради національної безпеки і оборони України, члена ПР Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з приводу її заяви щодо позиції партії щодо ситуації в Грузії.

Він зазначив, що Р.БОГАТИРЬОВА - «досвідчений політик» і вона не могла не розуміти, яка буде «реакція лідера партії і партії». «Вона це зробила свідомо», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. При цьому додав, що не знає, з яких причин це було зроблено. «Якщо це проект, який вона виконує на замовлення наших політичних опонентів, то нехай це буде на її совісті», - додав він.

За його словами, якщо Р.БОГАТИРЬОВА припустилась помилки, то вона має прийти і пояснити свою позицію. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що сьогодні на політраді Партії регіонів «рішення буде однозначним». «Її позиція буде не сприйнята, вона буде засуджена і, безумовно, буде прийнято дисциплінарне рішення», - додав лідер ПР.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Р.БОГАТИРЬОВА повинна займатися «тією справою, якою зараз займається – працювати в РНБО і відповідати за себе особисто». «Мої дії коментує моя партія, мої однопартійці і мої виборці», - сказав він. Він підкреслив, що будь-які заяви, які робляться від імені партії, проходять відповідну процедуру, тобто розглядаються на раді фракції, на президії політради і лише після цього оприлюднюються.

За його словами, позиція, яка була висловлена ПР щодо Грузії, пройшла відповідну процедуру в партії.