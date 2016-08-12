В ООН заявам Путіна немає віри

Екстрене засідання Ради Безпеки ООН відбулось стрімко і раніше запланованого часу. Початок було призначено у четвер на 13:00 за нью-йоркським часом, але вже біля 10:30 ранку, на дві з половиною години раніше, аніж очікувалось, засідання розпочалась.

Рада Безпеки, яка була скликана за ініціативою України, зібралась за закритими дверима. Предмет обговорення – недавні заяви очільника Кремля Володимира Путіна, і погрози Росії вийти з норманського формату. Москва звинуватила Україну у тероризмі та закликала Євросоюз і США «вплинути на Київ».

Ми не можемо точно знати, на що саме розраховували у Кремлі, але реакція на подібні заклики була доволі передбачуваною – Росії ніхто не повірив.

«Я спитав свого російського колегу про звинувачення щодо так званих спроб терактів біля кордону з Кримом. Якщо б вони дійсно відбулася, де докази, де фото, де відео? Що завгодно? Є лише слова», – резюмував виступ Віталія Чуркіна Посол України в ООН Володимир Єльченко.

Власне, членів Ради Безпеки занепокоїла не скільки сама інформація про буцімто теракти, як гучні заяви, які пролунали з вуст Володимира Путіна. Оскільки російський президент назвав заплановану зустріч «нормандської четвірки» безглуздою, це неабияк збентежило світових лідерів, бо стало ясно, що Москва може шукати привід взагалі вийти з Мінських угод.

Це стало ясно і з заяв, зроблених членами Радбезу на закритому засіданні.

Звинувачення Росії – сміхотворні, – заявив мій співрозмовник з британської Місії.

Оскільки брифінг після закритих консультацій дав тільки Володимир Єльченко, мені довелось докласти зусиль, аби дізнатись трохи більше про настрої у кулуарах Радбезу. Посли та співробітники іноземних місій не дуже бажають називати свої імена і не полюбляють озвучувати свою позицію на камеру, проте охоче спілкуються «off the record».

«Звинувачення Росії – сміхотворні, – заявив мій співрозмовник з британської Місії. – Він [представник Росії] прочитав кілька рядків, і хоче, аби Рада Безпеки взяла до уваги всю серйозність його звинувачень. Це абсурд!»

Такої ж думки притримуються і у Місії США при ООН. «Ми звикли до абсурдних звинувачень Росії і давно навчились закривати на це очі, тим більше, що ніяких вагомих доказів, з боку Росії, як і завжди, Раді Безпеці представлено не було. Набагато важливіше, чого саме Росія хоче досягнути за допомогою таких маніпуляцій», - заявили мені у Місії США.

Крім того, заступник Постійного Представника США Девід Прессман попередив російську делегацію, що у разі, якщо за різкими заявами Путіна, Москва застосує будь-які агресивні кроки, то у відповідь на них буде адекватна реакція.

Мій знайомий у Місії КНР, знаючи, що я журналіст, дуже обережно прокоментував цю ситуацію: «Ми поважаємо територіальну цілісність України у межах, які встановлені у 1991 році. Тому ми не приймаємо формулювання «теракт на російській території».

Власне, усі члени Ради Безпеки, виключаючи, звісно, одну країну, наголосили про недоторканість кордонів і засвідчили свою повагу територіальній цілісності України. «Ми глибоко дякуємо усім членам Ради Безпеки, які, без усіляких запитань, зайняли тверду позицію щодо поваги територіальної цілісності України, включно з Кримом. І, звичайно, одна країна не висловила такої позиції», – сказав Володимир Єльченко під час свого брифінгу після закритого засідання.

Але крапку у моїй розвідці настроїв поставив співробітник іспанської Місії, який заявив: «Андрію, на Сході України, а це підтверджують і наші спостерігачі [ОБСЄ], російських диверсантів виловлюють вже не вперше. І що, Україна заявляє про те, що зустріч у нормандському форматі «не має сенсу»?»

…У Місії України в ООН сподіваються, що Віталій Чуркін правильно донесе до Москви сигнали, які він отримав на Раді Безпеки.

Андрій Васильєв