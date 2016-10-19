Порошенко першим прибув до резиденції Меркель для переговорів у "нормандському форматі" (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН, глава української держави прибув першим. Його на ґанку вітала сама канцлер Меркель. Керівники держав потисли один одному руки, після чого Меркель провела Порошенка в середину будівлі.

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Очікується, що другим має приїхати президент Франції Франсуа Олланд, а за ним - президент Росії Володимир Путін.

Станом на зараз вже з'явилася непідтверджена інформація, що російський лідер знову запізнюється.

Очікується, що по завершенню переговорів до преси вийдуть тільки канцлер Німеччини та президент Франції.