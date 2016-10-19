Порошенко першим прибув до резиденції Меркель для переговорів у "нормандському форматі" (фото)
18:21, 19 жовтня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко прибув до резиденції канцлера Німеччини Ангели Меркель для переговорів у "нормандському форматі".
Петро Порошенко та Ангела Меркель / REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН, глава української держави прибув першим. Його на ґанку вітала сама канцлер Меркель. Керівники держав потисли один одному руки, після чого Меркель провела Порошенка в середину будівлі.
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Очікується, що другим має приїхати президент Франції Франсуа Олланд, а за ним - президент Росії Володимир Путін.
Петро Порошенко та Ангела Меркель / REUTERS
Станом на зараз вже з'явилася непідтверджена інформація, що російський лідер знову запізнюється.
Очікується, що по завершенню переговорів до преси вийдуть тільки канцлер Німеччини та президент Франції.
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