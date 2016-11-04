Байден закликав лідерів української держави зберегти незалежність НАБУ

Про це йдеться в повідомленнях Білого Дому за підсумками розмови віце-президента з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

«Віце-президент та прем’єр-міністр Гройсман погодилися щодо важливості подальшого прогресу в реформах, й особливо з необхідністю збереження незалежності Національного антикорупційного бюро», - йдеться в повідомленні.

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Байден закликав Гройсмана продовжувати рухатися до стійкого, прозорого й конкурентного процесу приватизації ключових державних підприємств, а також дотримуватися всіх зобов’язань України перед МВФ.

Водночас за підсумками розмови з українським президентом зазначається, що обидва лідери також висловили рішучу підтримку зміцненню Національного антикорупційного бюро та забезпеченню Бюро необхідними ресурсами.

Байден і Порошенко знову підтвердили важливість посилення європейської енергетичної незалежності.