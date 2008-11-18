Тему таємничої зустрічі Тимошенко і Сороса розсекретили

Зустріч прем`єра Юлії Тимошенко з міжнародним інвестором Джорджом Соросомбула присвячена обговоренню проблем світової фінансової кризи.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" повідомив віце-прем`єр Григорій Немиря.

Він підтвердив, що позаминулої суботи Тимошенко зустрічалася з Соросом, хоча його візит ніким не анонсувався.

"Відомий фінансист, президент інституту "Відкрите суспільство" 8 листопада здійснив короткий візит до України на запрошення прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко", - сказав Немиря.

"Зустріч була присвячена обговоренню проблем глобальної фінансової кризи та її наслідків для України", - додав він.

За словами Немирі, Сорос поділився своїм баченням на реалізацію антикризової програми, підтриманої Міжнародним валютним фондом.