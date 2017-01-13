Екс-регіонала Єфремова конвоювали з СІЗО до Луганської області - ГПУ

Про це УНІАН повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

“Він знаходиться в Старобільському СІЗО. У понеділок на 10.00 призначено судове засідання", - сказала вона.

У той же час сторона захисту Єфремова заявляє, що не має точних даних щодо місця перебування свого підзахисного, оскільки офіційно не отримувала повідомлень від компетентних органів ні про дату, ні про час підготовчого судового засідання в Старобільському районному суді Луганської області, ні про можливе конвоювання Єфремова.

Про це в коментарі УНІАН повідомив адвокат Єфремова Олександр Мельников.

За його словами, "як з'ясувалося, призначене на сьогодні судове засідання не відбулося, і начебто перенесено на понеділок, більш детально будемо знати пізніше".

"З ним (Єфремовим - УНІАН) ми вчора увечері зустрічалися. Але, за чутками, його вже відправили туди (Старобільськ). Офіційних повідомлень ми не отримали", - сказав Мельников.

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Разом з тим, відповідно до інформації, розміщеної на сайті Старобільського суду, засідання у справі Єфремова повинно було відбутися сьогодні о 10.00 під головуванням голови суду Олександра Пелиха.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також Єфремову інкримінують вчинення умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинені особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

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Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб. 24 листопада суд ще раз продовжив йому арешт до 22 січня 2017 року.