У Міноборони розповіли, як Україна інспектуватиме військові об’єкти РФ в Ростовській області

У Міністерстві оборони України підтверджують факт наявності домовленості з російською стороною щодо інспектування прикордонної території Ростовської області на предмет наявності там місць дислокації військових частин та підрозділів Збройних сил РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник відомства Олександр Мотузяник.

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За його словами, інспекційна група планує здійснити наземний огляд територій і огляд місцевості з вертольоту на предмет наявності або відсутності в безпосередній близькості від українського кордону російських військ.

До складу групи мають увійти два представники від України та по одному від Канади і Данії.

Про результати перевірки, зазначив Мотузяник, буде повідомлено держави-учасниці ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські ЗМІ повідомляли, що Росія погодилася допустити українських інспекторів на військові об'єкти в Ростовській області.

Інспекційна перевірка відбуватиметься з 16 по 19 січня.