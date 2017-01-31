Україна доповнить позов до суду ООН в Гаазі матеріалами про воєнні злочини РФ в Авдіївці – МЗС

Про це він сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном у Маріуполі.

"Те, що відбувається в останні дні навколо Авдіївки, - це злочин. Те, що ми маємо російські регулярні війська, найманців, зброю, усю нескінченну підтримку за допомогою постачання боєприпасів, - це злочин, і ми будемо доводити це в Міжнародному суді ООН", - заявив Клімкін.

Він нагадав, що Україна подала відповідний позов.

"Те, що відбуваються обстріли цивільної інфраструктури, - це особливий злочин. Але те, що відбувається вчора і сьогодні, коли за допомогою свідомої ескалації ситуації ми не можемо розпочати ремонт електричних і теплових мереж, - це свідоме провокування гуманітарної катастрофи. І я не виключаю, що це цинічне провокування, воно абсолютно не випадкове, коли ми маємо таку температуру, як сьогодні, коли 25 тисяч людей залишились без електроенергії і без тепла", - наголосив Клімкін.

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Також він зауважив, що "це воєнний злочин - не давати ремонтувати цивільну інфраструктуру".

"Свідомо прирікати тисячу людей на те, що вони не можуть отримати тепло за таких умов. Ми обов'язково доповнимо наш позов тими фактами, які ми, на жаль, спостерігаємо разом в останні дні", - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня дуже активно обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

Сьогодні голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10.00 до 17.00 і готовність відповідних служб розпочати ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах. Однак режим тиші досі не встановлено.

Довідка УНІАН. 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації впродовж її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.