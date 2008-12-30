У Ющенка стверджують, що Україна повністю сплатила газові борги

Завдяки зусиллям і скоординованим діям Президента України, Уряду, НАК «Нафтогаз України» і Національного банку Україна повністю розрахувалася за імпортований російський газ у 2008 році. Проведено платежі не лише за листопад місяць, а й авансовий платіж за грудень 2008 року.

Про це ввечері 30 грудня повідомила прес-служба Президента України . Таким чином, йдеться у повідомленні, усунуті всі перепони для укладання взаємовигідних конструктивних домовленостей з російськими партнерами щодо поставок імпортного природного газу українським споживачам у 2009 році.

Президент України висловив упевненість у якнайшвидшому завершенні переговорів і ще раз запевнив, що Україна є і буде надійним транзитером російського газу до європейських споживачів.

Переговори щодо поставок імпортного природного газу в Україну в 2009 році продовжуються.

Нагадаємо, що сьогодні представники Газпрому кілька разів погрожували відрізати Україну від поставок газу з 1 січня 2009 року у разі, якщо Нафтогаз не сплатить газових боргів.

Серед варіантів виходу з ситуації, зокрема лунала пропозиція зарахувати авансовий платіж Газпрому за транзит газу до Європи територією України як сплату українського боргу. Втім, НАК Нафтогаз не погодився на цю пропозицію.

Згодом у прес-службі Кабміну заявили, що уряд підтримав пропозицію НАК “Нафтогаз України”, узгоджену з Мінпаливенерго, щодо проведення розрахунків за імпортований у листопаді і грудні 2008 р. природний газ, зокрема за рахунок залучених коштів "Ощадбанку України" і Укрексімбанку в сумі майже 2 млрд. доларів США. Кабмін видав відповідне розпорядження та надав гарантії здійснення НАК “Нафтогаз України” заходів, пов`язаних з його виконанням.