Міллер і Дубина прилетіли до Брюсселя і повернуться до Москви на одному літаку

Голова "Газпрому" Олексій Міллер і глава "Нафтогазу України" Олег Дубина прилетіли до Брюсселя з Москви, де вони проводили переговори минулої ночі, на одному літаку, повідомив сам Міллер журналістам у четвер в Брюсселі. "На одному літаку прилетіли до Брюсселя і плануємо разом на одному літаку відлетіти до Росії", - сказав голова "Газпрому".

Експерти не виключають, що глави компаній після прибуття до Москви можуть продовжити переговори за підсумками тих домовленостей, які були досягнуті сторонами в ході зустрічей в Брюсселі з представниками Єврокомісії і Європарламенту.

РИА Новости