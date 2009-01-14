Дубина попросив газових інспекторів з Європи нікуди не заглядати

За умови роботи газових експертів в Україні відповідає Діденко – Дубина

Київ. 14 січня. УНІАН. Перший заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Ігор ДІДЕНКО призначений відповідальним за забезпечення умов роботи міжнародних експертів, які контролюють в Україні ситуацію з постачанням газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова НАК “Нафтогаз України” Олег ДУБИНА.

“Саме Ігор ДІДЕНКО зобов`язаний упродовж 24 годин на добу спілкуватися з експертами і вирішувати всі проблеми, що виникають у них», – сказав він.

Також О.ДУБИНА зазначив, що І.ДІДЕНКО призначений відповідальним, “щоб зняти всі недомовки, що ми кудись не пускаємо експертів. Ми їх розвезли до тих місць, де вони можуть все побачити, і вони все бачать”.

О.ДУБИНА уточнив, що в Україні працює дві групи експертів. “Кімната в “Укртрансгазі” у них є, їм виділено комп`ютер, я вчора це перевірив, вони всі сидять на місцях. І у них є одне питання – (отримати доступ – УНІАН) до диспетчерського пункту... Вчора я їм відвів місце, але у мене було одне прохання – ось ви сіли в цьому місці в диспетчерській, не треба ніде ходити, не треба нікуди заглядати, не треба заважати людям працювати. Будь ласка, сідайте і спостерігайте”, – сказав О.ДУБИНА.

Нагадаємо, 8 січня в Брюсселі було підписано протокол між Європейською Комісією і Україною щодо присутності європейських спостерігачів на об`єктах газотранспортної системи України, які забезпечують транзит газу через українську територію.