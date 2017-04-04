Підозрюваному у корупції судді Ємельянову дозволили претендувати на посаду у новий Верховний суд

Вищий адміністративний суд України скасував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів про відсторонення підозрюваного у корупції судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова від участі у конкурсі на посаду судді в новому Верховному суді України.

Як повідомила УНІАН прес-секретар ВАСУ Галина Гаєвська, таке рішення було ухвалено вчора, 3 квітня.

“Визнати незаконним та скасувати рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 8 лютого 2017 року в частині зупинення кваліфікаційного оцінення стосовно Ємельянова до набрання законної сили вироку суду або припинення кримінального провадження”, - йдеться у резолютивній частині рішення ВАСУ, яку процитувала Гаєвська.

Читайте такожАпеляційний суд без альтернативи застави залишив під арештом Чауса, який ховається в Молдові

За її словами, на практиці це означає, що, незважаючи на те, що проти Ємельянова відкрито кримінальне провадження і відсторонено від здійснення судочинства, він може брати участь у конкурсі на посаду суддю Верховного суду.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру суддям Вищого господарського суду Ємельянову і Віктору Татькову у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

У відомстві зазначили, що слідство має докази того, що ці особи у 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, досліджується близько 7 тис. випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання у діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарських судах всіх інстанцій.

Ємельянову було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн.

12 січня 2017 року Вища рада юстиції на два місяці відсторонила Ємельянова від виконання обов’язків, термін якого збігав 12 березня.

3 березня 2017 року Ємельянов виграв позов про поновлення на посаді.

12 березня Вища рада правосуддя продовжила до 17 квітня 2017 року термін відсторонення Ємельянова від виконання обов’язків судді.