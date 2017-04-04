Підозрюваному у корупції судді Ємельянову дозволили претендувати на посаду у новий Верховний суд

16:37, 04 квітня 2017
Політика
299 0

Відповідне рішення виніс Вищий адміністративний суд України, скасувавши попередню заборону.

Вищий адмін суд дозволив Ємельянову претендувати на посаду у Верховному суді / фото: УНІАН

Вищий адміністративний суд України скасував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів про відсторонення підозрюваного у корупції судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова від участі у конкурсі на посаду судді в новому Верховному суді України.

Як повідомила УНІАН прес-секретар ВАСУ Галина Гаєвська, таке рішення було ухвалено вчора, 3 квітня.

“Визнати незаконним та скасувати рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів від 8 лютого 2017 року в частині зупинення кваліфікаційного оцінення стосовно Ємельянова до набрання законної сили вироку суду або припинення кримінального провадження”, - йдеться у резолютивній частині рішення ВАСУ, яку процитувала Гаєвська.

Читайте такожАпеляційний суд без альтернативи застави залишив під арештом Чауса, який ховається в Молдові

За її словами, на практиці це означає, що, незважаючи на те, що проти Ємельянова відкрито кримінальне провадження і відсторонено від здійснення судочинства, він може брати участь у конкурсі на посаду суддю Верховного суду.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру суддям Вищого господарського суду Ємельянову і Віктору Татькову у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

У відомстві зазначили, що слідство має докази того, що ці особи у 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, досліджується близько 7 тис. випадків незаконного втручання в автоматизовану систему розподілу справ та заяв, втручання у діяльність суддів з метою винесення ними потрібних зловмисникам неправосудних рішень в господарських судах всіх інстанцій.

Ємельянову було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн.

12 січня 2017 року Вища рада юстиції на два місяці відсторонила Ємельянова від виконання обов’язків, термін якого збігав 12 березня.

3 березня 2017 року Ємельянов виграв позов про поновлення на посаді.

12 березня Вища рада правосуддя продовжила до 17 квітня 2017 року термін відсторонення Ємельянова від виконання обов’язків судді.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #суд#Ємельянов