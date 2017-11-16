Аваков закликав суд Італії бути неупередженим у справі нацгвардійця Марківа (документ)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав суд Італії бути неупередженим у справі нацгвардійця Віталія Марківа, якого італійська поліція заарештувала за підозрою у причетності до вбивства фотокореспондента Андреа Роккелі у Слов'янську у 2014 році. Про це Аваков написав у Twitter.

"У зв’язку з відхиленням судом клопотання Марківа про зміну запобіжного заходу на домашній арешт надіслав листа шановному міністрові закордонних справ Італії з метою звернути увагу на факти та закликати до об'єктивного і неупередженого суду", - наголосив Аваков. "Ми не залишимо нашого солдата!", - запевнив він.

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Також міністр розмістив фотокопію листа на ім'я глави МЗС Італії Анджеліно Альфано від 6 листопада. У листі Аваков заявив, що його бентежить "ігнорування реалій, відомих цілому світові і, звісно, добре відомих в Італії".

За словами Авакова, окрім відсутності особистих мотивів вбивати італійського фотожурналіста Роккеллі, який загинув від осколків міни 24 травня 2014 року, нацгвардієць Марків "аж ніяк не є тим, хто стріляв у нього мінометним вогнем".

"Доказом цьому - його позиція в момент трагічної події (місце розташування встановлене і підтверджене італійськими слідчими органами) та зброя, якою той володів", - зауважив Аваков.

"Марків, як уже неодноразово повідомлялося прокурору республіки, який провадить розслідування, перебував на відстані декількох кілометрів від місця, де сталася трагедія, і, що найголовніше, не мав міномета, себто зброї, здатної ефективно вразити з займаної позиції італійського фотожурналіста", - нагадав Аваков.

"Я хотів би підкреслити, що Національна гвардія України, яка знаходиться у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, не мала на той час на озброєнні мінометів чи іншої зброї подібного масштабу та потужності", - наголосив глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії ім. Кульчицького старшого сержанта Марківа затримали 30 червня в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова поблизу Слов'янська 24 травня 2014 року.

17 липня суд у місті Павіа провів попередній допит Марківа.

За даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ. У Нацгвардії наголосили, що у 2014 році у батальйоні імені Кульчицького в наявності не було жодного міномета.