Литвин думає, що Ющенко референдумом розірве країну

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає недоцільним проведення референдуму в нинішніх умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи вчорашню заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо можливості його ініціативи про проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції.

В.ЛИТВИН сказав: «я б не радив і не рекомендував започатковувати процедуру референдумів, особливо сьогодні в отакий неспокійний період».

Він зазначив, що «тоді одразу постане питання про референдум щодо вступу до НАТО, для цього всі відповідні рішення є».

В.ЛИТВИН також не виключає можливості того, що разом із загальноукраїнським референдумом можуть бути проведені і місцеві референдуми.

«Якщо є бажання розірвати країну, то треба піти зараз на референдум», - сказав він.

За його словами, «настрої у людей і так очевидні – треба працювати».