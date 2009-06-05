Європа не готова «за дякую» давати українцям візи

Європейська комісія поки що не готова підтримати пропозицію України про скасування плати за візи.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС” заявив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК після завершення засідання Трійки ЄС-Україна у сфері юстиції, свободи та безпеки, яке відбулося 3 червня в Люксембурзі.

“Європейська комісія з огляду на ряд чинників, в тому числі беручи до уваги явища фінансово-економічної кризи, на цьому етапі пропонує Україні рухатися у напрямку розширення категорії громадян, які звільняються від плати за видачу візи”, - сказав він.

Міністр зазначив, що з точки зори європейських чиновників, розширення переліку пільгових категорій громадян, які не платитимуть за візи, є більш прийнятним, як з точки зору психологічного настрою країн-членів ЄС, так і з точки зору спрощення видачі віз для українців.

М.ОНІЩУК також зазначив, що за інформацією європейських чиновників, з часу набуття чинності угоди про спрощення віз з 1 січня 2008 року близько третини віз було видано безоплатно.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму у червні 2007 року. Вона передбачає встановлення плати за візи на рівні 35 євро, запровадження ряду пільгових категорій громадян, з яких плата не стягується, а також можливість надання довгострокових багаторазових віз терміном до 5 років.

28 листопада 2008 року Україна запропонувала ЄС скасувати плату за всі візи, що видаються українцям.