Литвин йде в Президенти, бо параліч наростає

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє про намір взяти участь у чергових виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у своєму зверненні до українського народу.

«Я остаточно прийняв рішення щодо участі в президентській кампанії для перемоги», – наголосив В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що «з огляду на те, що у грудні 2008 року, погодившись очолити Верховну Раду, я все зробив, щоб вирівняти ситуацію і не дати Україні впасти, ввести розвиток політичних, економічних та інших процесів в більш-менш прогнозоване річище».

В.ЛИТВИН підкреслив, що «в певній мірі це вдалося і з’явилася можливість заспокоїти українське суспільство і дати надію».

Разом з тим він зазначив, що останнім часом “наростає політичний параліч української влади». Він стверджує, що влада цілеспрямовано “вводиться в параліч, демонструє свою повну неадекватність і бездіяльність».

В.ЛИТВИН зазначив, що будь-які його ініціативи, щоб «звести разом всіх українських очільників і спільно визначити перелік необхідних завдань», не знаходять підтримки. «Всі ці заклики розбиваються об стіну нерозуміння, більше того - ревнощів і політичного спротиву», - додав він.

В.ЛИТВИН вважає, що відсутність реакції керівництва держави на його пропозиції свідчить про те, що «їх влаштовує такий стан речей».

«Саме через це я сьогодні заявляю про те, що я остаточно прийняв рішення щодо участі у виборчій кампанії з виборів Президента України для перемоги», - підкреслив В.ЛИТВИН.

При цьому він зазначив, що «я даю собі звіт і однозначний в тому, що Україні потрібно дати новий зрозумілий і прийнятний для людей курс, потрібно навести рішучий порядок, забезпечити відповідальну владу і дати можливість кожній людині відчути себе людиною».

Він звернувся до українського суспільства, щоб воно дало оцінку тим діям української влади, які відбуваються сьогодні. «Далі такого безчестя країни спокійно спостерігати не можна», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що кожен громадянин має зрозуміти, що буде з ним та його рідними, якщо дати можливість «отримати цим політикам всю повноту у владі».

«Вони себе продемонстрували у всій своїй красі», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що треба зрозуміти, що «за владу не треба голосувати, а владу треба обирати».

В.ЛИТВИН прогнозує, що «восени слід очікувати піку політичного протистояння олігархічних війн, зведення рахунків під гаслами забезпечення добробуту українського народу». За його словами, відбуватиметься погіршення економічної соціальної ситуації в Україні.