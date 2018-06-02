За 5 років студент, що збив Януковича яйцем, відкрив інші способи політичної діяльності

“Тоді була цензура, тому такий крок був справді важливий... У ЗМІ намагалися показати, як Франківщина вболіває за Віктора Федоровича...”

24 вересня минає п’ять років відколи студент Прикарпатського педагогічного університету Дмитро Романюк кинув яйце в тодішнього кандидата в Президенти Віктора Януковича. Лідер ПР тоді знепритомнів, його відвезли в лікарню. Згодом він звинувачував націоналістів у замаху на його особу. Цей випадок послугував не тільки основою для сюжетів численних анекдотів, мультиплікацій, карикатур й, можливо, вплинув на весь хід президентської кампанії 2004–2005 років...

Дмитрові нині 22 роки. 2009 року він закінчив економічний факультет згаданого вузу й навчається в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Очолює молодіжний громадський політичний рух «Нова країна» на Прикарпатті. Майже рік він працював у Секретаріаті Президента – у головній службі соціально-економічного розвитку.

Ми поцікавилися в Дмитра, як змінився його світогляд після “диверсії” з яйцем?

Дмитре, за п’ять років ти, очевидно, подорослішав, на багато речей дивишся інакше. Як ти гадаєш сьогодні, чи усвідомлював ти тоді, що робив? Чи повторив би цей “подвиг” сьогодні?

Звичайно, на той момент я усвідомлював, що робив. Проте потрібно враховувати, що мені тоді було всього 17 років... Це був просто спонтанний вчинок, рішення приймалося за лічені хвилини.

Звісно, я тоді не міг передбачити, що від простого кидка яйця людина може впасти.

Моя мета тоді була одна – максимально показати громадськості, ЗМІ, які мали висвітлювати приїзд кандидата в Президенти Віктора Януковича, що Івано-Франківщина не підтримує його.

Як ви знаєте, тоді була цензура, тому такий крок був справді важливий. Студенти не мали можливості висловити свою позицію, думку. Їх силоміць змушували тримати плакати, начебто вони підтримують Януковича. У ЗМІ теж намагалися показати, як Франківщина вболіває за Віктора Федоровича.

Тоді я випадково дізнався, що він приїжджає. Це було близько восьмої години ранку У мене виникла така юнацька ідея – яким чином цьому завадити. Зустріч мала відбуватися в актовій залі, але він ще не прибув. Коли всі на нього чекали на вулиці, я пішов купити тридцять яєць. Роздав їх своїм колегам. Ми всі хотіли висловити незадоволення. У 17 років я вважав, що саме так треба це робити.

Так сталося, що автобус зупинився прямісінько біля мене, і я пожбурив яйцем... Що було далі, знає вся Україна.

Твій батько тоді був деканом економічного факультету. Він, мабуть, теж роздавав студентам плакати на підтримку Януковича?

Його не могли примусити це робити, бо він людина, яка має чітку позицію. Мабуть, саме тому студентів економічного факультету не запрошували на зустріч.

Чи пишаєшся сьогодні своїм вчинком?

А ви вважаєте, це вчинок, яким треба пишатися? Розумієте, це простий, примітивний вчинок. Особливо пишатися немає за що.

Єдине, що мені приємно, – цей випадок вплинув на перебіг президентської кампанії 2004 року і якимсь чином посприяв, що Президентом став Віктор Ющенко.

А через президентство Віктора Ющенка наші месиджі хоч якимсь чином дійшли до суспільства.

Ти не розчарувався в Президенті Ющенку?

Гадаю, на той час він був найбільш компромісною кандидатурою, що могла об’єднати навколо себе політичну та бізнесову еліту, яка була в опозиції до тодішньої влади.

Особливих сподівань на нього не покладав, тому розчарувань немає.

Чи можеш визначити плюси й мінуси президентства Ющенка – з твоєї точки зору?

Серед плюсів те, що він душею – справжній українець. Незважаючи на все, він порушив такі важливі теми, як Голодомор та визнання воюючою стороною бійців ОУН–УПА.

Серед мінусів – він, як на мене, розвалив систему державного управління. Віктор Ющенко як державник, як людина-менеджер не підходить для цієї посади. Ми побачили, що він, на жаль, не може виконувати свою функцію як Президент. Йому потрібно було бути більш рішучим, приймати кардинальні рішення. Хоча б щодо того самого Балоги... Наскільки знаю, процес звільнення Балоги тривав довгий час.

Віктор Балога мав певний сформований авторитет щодо себе, і цей авторитет переносився на Президента, чого не мало бути.

За ці роки чи не змінив ти своє ставлення до Віктора Януковича?

Хочу сказати, що він протягом цього часу дуже ріс як політик.

Хоча загалом ставлення абсолютно не змінилося. Мені не імпонують ті принципи та ідеї, які він несе.

Звісно, зараз ніхто не діятиме такими методами, як я діяв тоді. Напевне, у мене був такий юнацький максималізм...

На той момент я ще не дуже задумувався над своїм майбутнім. Одразу після того, як мене випустили з КПЗ, я почав брати активну участь в організації діяльності штабу Віктора Ющенка.

За кого збираєшся голосувати на майбутніх виборах?

Чесно кажучи, з сьогоднішніх претендентів на пост Президента я не бачу кандидатури, яка могла б за собою провести команду молодих, професійних людей, здатних спрямувати Україну в нове стратегічне русло. Гадаю, Тимошенко чи Яценюк могли б стати таким проміжним етапом для формування якогось справжнього лідера.

Та я поки що не можу сказати, за кого голосуватиму точно.

Чи є сьогодні політик, у якого б ти хотів запустити яйцем?

Я вже казав, чим був обумовлений мій вчинок... Я не вважаю, що потрібно кидати яйцями в кожного, хто тобі не подобається. Зараз є інші методи, засоби, аби доводити свою позицію.

Нині я активно працюю в молодіжному громадському русі, є головою громадської організації. Ми досить ефективно проводимо молодіжну політику на місцевому рівні.

І в чому полягає ця політика?

Наша організація проводить тренінги для молоді. Ми намагаємося підготувати креативну молодь, яка б у майбутньому стала частиною політичної еліти. Особливість нашої організації в тому, що вона не фінансується ніким. Ми існуємо на членські внесках, бо хочемо, аби Україну в майбутньому представляли політики “з низів”, з народу.

Ти хочеш у майбутньому стати політиком високого рангу?

Поки що такої мети перед собою не ставлю. Усього-на-всього хочу як людина, як громадянин, який уболіває за свою державу, хоча б на місцевому рівні щось змінити. А далі час покаже.

Ти в один день прокинувся знаменитим. А які були плоди твоєї слави у твоєму оточенні?

Звичайно, що мене сприймали досить позитивно. Але, повторюся, я не вважаю свій вчинок чимось героїчним.

Розмовляла Оксана Климончук