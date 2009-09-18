У МЗС обмежили телефонні розмови – через 3 хвилини зв’язок відключається

Держава на сьогодні не виділяє жодних коштів на формування позитивного іміджу України на міжнародній арені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив екс-міністр закордонних справ України Геннадій УДОВЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів, скільки коштів отримує МЗС для просування іміджу держави за кордоном.

“Сьогодні навіть уже не можна говорити, що бюджет Міністерства закордонних справ фінансується в останню чергу. Взагалі невідомо, як це міністерство виживає”, - сказав Г.УДОВЕНКО.

Він повідомив, що сьогодні витрати на утримання посольств України за кордоном значно скоротилися, працівникам диппредставництв навіть “заборонені поїздки у відпустку в Україну”. Натомість дипломатам пропонують відпочивати в країні-перебування чи будь-якій іншій країні, де дешевше, або їхати в Україну власним коштом.

В МЗС, зазначив Г.УДОВЕНКО, суттєво скоротилися витрати на службові відрядження, “навіть заступники міністра не можуть виїхати у відрядження”, введено обмеження на телефонні розмови – через три хвилини автоматично відключається зв’язок. За словами екс-міністра, таке обмеження, наприклад, “п’ятихвилинний регламент на виступ у Верховній Раді”, є доцільним, але дипломат, додав він, “іноді повинен довго говорити, щоб його ніхто не зрозумів”.

Через дефіцит коштів, повідомив Г.УДОВЕНКО, Україна змушена закривати генеральні консульства, навіть ідеться про закриття посольств. При цьому він підкреслив, що у світі немає жодної країни, де не було б потрібне українське посольство.

“Якщо ми хочемо бути державою, то ми повинні мати широку мережу посольств. Ми повинні витрачати на це кошти”, - сказав дипломат. Він додав, що криза не буде тривати вічно, і після її подолання відкрити посольство в будь-якій країні буде досить складно.

При цьому Г.УДОВЕНКО зауважив, що в МЗС розуміють, яку складну економічну кризу переживає держава, потребу зменшення витрат і “спокійно до цього ставляться”. Він додав, що не має наміру критикувати уряд, але “дипломатія так проводиться”.