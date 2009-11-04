Що найбільше непокоїть українців (опитування)

Українців турбує зростання рівня безробіття та цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження Всеукраїнської соціологічної служби, що були представлені сьогодні на прес-конференції в Києві.

Згідно з даними дослідження, 64,2% опитаних назвали зростання цін найбільшою життєвою проблемою, яка їх непокоїть, 52,4% респондентів стурбовані низьким рівнем зарплат та пенсій, 42,6% - зростанням безробіття.

Крім того, 29,5% занепокоєні політичною нестабільністю, 21,6% – зростанням злочинності, 17,6% - затримкою з виплатами зарплат та пенсій, 16,5% - житловою проблемою, 23,4% – низьким рівнем комунальних послуг.

Екологічна ситуація турбує 14,8% опитаних, криза моралі та культури – 18,2%, медичне обслуговування – 39,4%, корупція – 28,1%, відносини з Росією – 19,8%, вступ України до ЄС і НАТО – 5,8%.

Разом з тим, 18,6% респондентів, оцінюючи матеріальний стан своєї сім`ї, заявили, що ледве зводять кінці з кінцями, 38,4% вистачає коштів на харчування, а при придбанні одягу чи взуття виникають труднощі, 34,6% опитаних на життя в цілому вистачає, але на придбання телевізора чи холодильника коштів не вистачає, 6% матеріальних труднощів не відчувають.

Опитування проводилось у всіх областях України, Автономній республіці Крим та місті Києві з 23 жовтня по 1 листопада 2009 року. Всього в опитуванні взяло участь 2477 респондентів. Статистична похибка – не більше 2%.