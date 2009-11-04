Що найбільше непокоїть українців (опитування)
Дані Всеукраїнської соціологічної служби
Українців турбує зростання рівня безробіття та цін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження Всеукраїнської соціологічної служби, що були представлені сьогодні на прес-конференції в Києві.
Згідно з даними дослідження, 64,2% опитаних назвали зростання цін найбільшою життєвою проблемою, яка їх непокоїть, 52,4% респондентів стурбовані низьким рівнем зарплат та пенсій, 42,6% - зростанням безробіття.
Крім того, 29,5% занепокоєні політичною нестабільністю, 21,6% – зростанням злочинності, 17,6% - затримкою з виплатами зарплат та пенсій, 16,5% - житловою проблемою, 23,4% – низьким рівнем комунальних послуг.
Екологічна ситуація турбує 14,8% опитаних, криза моралі та культури – 18,2%, медичне обслуговування – 39,4%, корупція – 28,1%, відносини з Росією – 19,8%, вступ України до ЄС і НАТО – 5,8%.
Разом з тим, 18,6% респондентів, оцінюючи матеріальний стан своєї сім`ї, заявили, що ледве зводять кінці з кінцями, 38,4% вистачає коштів на харчування, а при придбанні одягу чи взуття виникають труднощі, 34,6% опитаних на життя в цілому вистачає, але на придбання телевізора чи холодильника коштів не вистачає, 6% матеріальних труднощів не відчувають.
Опитування проводилось у всіх областях України, Автономній республіці Крим та місті Києві з 23 жовтня по 1 листопада 2009 року. Всього в опитуванні взяло участь 2477 респондентів. Статистична похибка – не більше 2%.