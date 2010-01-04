Хто бреше: оточення Ющенка чи кандидати?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на тому, що переговори про єдиного кандидата в президенти від демократичних сил тривають і не втрачає надії на їх позитивний результат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час перебування на Тернопільщині.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що він особисто ці переговори не веде, але вони відбуваються і з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, і з Юрієм КОСТЕНКОМ, і з Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, і з Олегом ТЯГНИБОКОМ та з іншими кандидатами національно-демократичного табору.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що поки не бере в цих переговорах участі, а дав завдання своєму штабу вести ці переговори, щоб його участь не розцінювали як певний тиск, або щось інше. Водночас, він пообіцяв, що у разі, якщо буде видно позитив в цих переговорах, він до них приєднається особисто.

В.ЮЩЕНКО вважає, що сьогодні кандидатам заважає об’єднатись той фактор, що за кожним з них стоять політичні сили, які планують брати участь у наступних місцевих виборах. Водночас, В.ЮЩЕНКО переконаний, що кожен з кандидатів має усвідомлювати, що національні інтереси вищі, ніж власні. Він підкреслив, що висунення єдиного кандидата значно полегшить вихід представника національно-демократичного табору у другий тур. «Той хто вийде із демократичного табору в другий тур той і буде президентом», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що сьогодні боротьба йде між двома таборами. З одного боку національно-демократичні сили, а з другого боку «промосковські», до яких він відніс Юлія ТИМОШЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧА.

Говорячи про складність переговорів в демократичному таборі В.ЮЩЕНКО зауважив, що ці сили на жаль сьогодні роздрібнені. «Вони на жаль роздроблені як завжди і в цьому складність… Переконаний, що як завжди в критичний момент доля нас об’єднає і ми знайдемо порозуміння. Я сподіваюсь, що мої слова почують мої партнери, мої друзі з демократичного блоку і ми проведемо ці два тижні в успішному діалозі та вийдемо на єдиного кандидата», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня у Львівській області В.ЮЩЕНКО заявив про завершальний етап перемовин з чотирма кандидатами у президенти на підтримку єдиного кандидата від демократичних сил на виборах 17 січня.

«Такі контакти проводяться. Останній тиждень перед виборами буде ключовим для завершення перемовин з Юрієм КОСТЕНКОМ, Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, Олегом ТЯГНИБОКОМ», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Натомість лідер ВО “Свобода”, кандидат у президенти О.ТЯГНИБОК спростував заяву щодо ведення переговорів про підтримку єдиного кандидата на виборах. За словами О.ТЯГНИБОКА, йому дивно було зі ЗМІ довідатись про таку заяву Президента. “Я востаннє спілкувався з паном ЮЩЕНКОМ років 5 тому”, – сказав лідер ВО “Свобода”. Він додав, що жодних навіть натяків на подібні переговори на сьогодні не було.

У свою чергу кандидат на пост Президента України А.ГРИЦЕНКО заявив, що не веде з чинним главою держави В.ЮЩЕНКОМ ніяких переговорів щодо підтримки єдиного кандидата від демократичних сил на виборах 17 січня. «У черговий раз Президент сказав неправду», - спростував він заяву чинного глави держави. Як наголосив А.ГРИЦЕНКО, «переговорів з ним і його штабом не було, немає і не буде щодо об’єднання».

Лідер “Фронту змін”, кандидат в президенти А.ЯЦЕНЮК також заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру на користь будь-якого іншого кандидата на пост глави держави.