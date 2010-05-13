Янукович назвав «найбільший деструктив» в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що в Україні потрібно досягнути порозуміння щодо історичних постатей, які викликають протиріччя у суспільстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Громадської гуманітарної ради під його головуванням.

«У цьому ми зобов’язані знайти порозуміння», - наголосив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що в усьому цивілізованому світі історія відіграє роль цементуючого фактора. «У нас найбільший деструктив», - додав він Президент.

Він зауважив, що це складне завдання, і він не думає, що є один універсальний рецепт, як його вирішити. «Можу лише сказати, що, напевно, не шляхом звеличення одних героїв за рахунок інших – це ми вже проходили, і я не буду про це багато говорити. Поступовість, делікатність, усвідомлення того, що ми маємо справу з історичним процесом. А отже, результати наших зусиль можуть відчути лише наступні покоління», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, підкресливши, що така політика має замінити попередню – політику примусу, якою займалася попередня влада.