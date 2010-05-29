Цушко ще думає над пропозицією Мороза

24 липня відбудеться XVI позачерговий з’їзд Соціалістичної партії України, делегати якого оберуть голову партії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову прийняли сьогодні на засіданні члени політради СПУ.

Нинішній голова партії Олександр МОРОЗ запропонував членам СПУ розглянути три кандидатури на цю посаду: Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, Віктора СУБОТІНА та Василя ЦУШКА.

Виступаючи на засіданні політради, В.ЦУШКО зазначив, що подумає на цією пропозицією, але якщо з’їзд підтримає його кандидатуру, то він очолить СПУ.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО та В.СУБОТІН були відсутні на засіданні політради.

До з’їзду кандидатури на посаду голови партії обговорюватимуть у місцевих осередках СПУ.