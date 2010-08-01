В Ізмаїлі провалилися вибори мера: на дільницях заледве не билися

Жителі міста Ізмаїл Одеській області не змогли взяти участі у призначених на сьогодні виборах міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, на одних дільницях виборцям повідомляли, що вибори скасовані, а на стінах деяких дільниць, наприклад №13 і 13, висіли оголошення: «Вибори скасовані – просимо вибачення».

Як повідомив УНІАН голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО, «у ряді випадків обдурені виборці висловлювали обурення на адресу влади і дільничних комісій, а на деяких дільницях ледве вдалося запобігти зіткненням. Причиною зриву позачергових виборів, призначених Верховною Радою України, стало відверте ігнорування керівництвом Ізмаїльського міськради в особі в.о. міського голови Ірини РУДНІЧЕНКО рішення ЦВК про проведення виборів міського голови».

«Спочатку І.РУДНІЧЕНКО, яка також балотувалася в мери Ізмаїла від Партії регіонів, повернула до держбюджету виділені, згідно з рішенням парламенту і ЦВК, грошові кошти на проведення позачергових виборів, - зазначив лідер Одеського обласного відділення КВУ. – Потім керівництвом міськради була заблокована видача міському тервиборчкому уточнених списків виборців, а незабаром були арештовані й узяті міліцією під охорону також виборчі бюлетені», - заявив А.БОЙКО.

В ухвалі Ізмаїльського міськвиборчкому №50/52 вказується, що саме протиправне «невиготовлення відділом ведення Державного реєстру виборців Ізмаїльської міськради уточнених списків виборців Ізмаїла у термін до 17.00 30 липня» стало підставою для вимушеного ухвалення міськвиборчкомом рішення про відміну виборів – «вважати за неможливе проведення голосування 1 серпня 2010 року з виборів Ізмаїльського міського голови».

На думку одного з одеських оглядачів, рішення керівництва Партії регіонів будь-що перенести вибори міського голови Ізмаїла з 1 серпня на 31 жовтня «пояснюється тим, що «біло-блакитні» побоюються програти кампанію». Оскільки потенційним переможцем на виборах Ізмаїльского міського голови «міг стати представник «Сильної України» Андрій АБРАМЧЕНКО».

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори Ізмаїльського міського голови були призначені на 1 серпня Верховною Радою України. Згідно з проголошеним минулого року вердиктом Конституційного Суду України у зв`язку з аналогічною виборчою ситуацією, що виникла в Тернопільській області, призначені парламентом дострокові вибори не можуть бути скасовані або перенесені. Останнє допускається тільки у разі введення в країні військового або надзвичайного положення.

Голова Одеської ОДА Едуард МАТВІЙЧУК 27 липня заявив, що призначені на 1 серпня вибори мера Ізмаїла «є незаконними, їх проводять бандитські угрупування, яким сприяє Ізмаїльська міська рада».

«Вибори проводять, незаконні вибори, приватні вибори проводять. Буде дана жорстка оцінка всім. Я вимагаю від правоохоронних органів оцінки, аж до кримінальних справ. Там практично при владі знаходяться бандитські групи, які вважають, що місто Ізмаїл – їхня власність, і вони проводять приватні вибори...», - сказав губернатор.

У свою чергу, кандидати в мери Андрій АБРАМЧЕНКО, Георгій ДУБЕНКО, Олександр ПЕТКОВ та інші направили телеграму-звернення на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з вимогою «припинити свавілля з боку місцевої влади, яка намагаються шляхом правового свавілля зірвати дострокові вибори Ізмаїльського міського голови».

29 липня лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО заявив, що всі органи влади Одеської області включилися в процес, щоб зірвати призначені на 1 серпня позачергові вибори мера Ізмаїла.