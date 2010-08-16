«Блок Куніцина» має намір об'єднатися з Партією регіонів

Рада депутатського «Блоку Куніцина» ухвалила рішення про початок об`єднавчого процесу із кримською організацією Партії регіонів і звернулася до лідера «регіоналів» автономії Василя ДЖАРТИ із пропозицією узгодити політичні й організаційні питання.

Про це йдеться у зверненні Ради до В. ДЖАРТИ, яке має УНІАН.

«Рада депутатського «Блоку Куніцина» повністю поділяє внутрішню і зовнішню політику Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і його команди у центрі й на місцях, спрямовану на стабілізацію соціально-політичної ситуації в країні і зміцнення міжнародних позицій незалежної України. Ми вважаємо, що нинішній курс керівництва країни вимагає подальшого закріплення і підтримки усіх розсудливих політичних сил у центрі та регіонах у ході майбутніх виборів до місцевих рад», - ідеться у зверненні.

Об`єднавчий процес блок має намір завершити під час загальнокримського форуму його прихильників, який відбудеться у Сімферополі на початку вересня.

«Ми переконані, що ухвалюємо єдино вірне і політично відповідальне рішення, яке, як ми сподіваємося, знайде розуміння у середовищі кримських «регіоналів» і наших традиційно численних колег і прихильників. Ми несемо спільну відповідальність за подальші долі кримської автономії й усіх, хто продовжує вірити в її ідеали та історичне призначення», - заявляє блок.

Довідка УНІАН. «Блок Куніцина» створили кримські організації Народно-демократичної партії (НДП), Партії державного нейтралітету України і Демократичної партії України наприкінці 2005 року, перед місцевими виборами.

Сергій КУНІЦИН, чинний депутат парламенту автономії і постійний представник президента у Криму, тоді очолював кримську організацію НДП.

Низка депутатів, обраних за списками «Блоку Куніцина» до кримського парламенту - Олександр ЛІЄВ, Ольга КОВІТІДІ, Ольга УДОВІНА, - 12 серпня отримали партквитки Партії регіонів.

Чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 31 жовтня цього року за змішаною системою без участі блоків партій.

У кримському парламенті - 100 депутатів.