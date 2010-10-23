У ПР зрозуміли: тітка Оля та дядько Толя дефіциту інформації не мають

Українське суспільство не відчуває потреби в громадському телебаченні, вважає народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО.

Про це вона заявила в інтерв`ю газеті «Кіевскій телеграфъ».

«На мій погляд, суспільство не відчуває потреби в громадському телебаченні. Поки це питання обговорюється на рівні експертів, медійників та інших зацікавлених осіб. Але, умовно кажучи, бабусю Люсю, дідуся Васю, тітку Олю або дядька Толю з N-ська ця проблема абсолютно не хвилює. Сьогодні вони не відчувають недостатності в інформаційного продукту. Будь-який соціальний ТБ-пакет включає 20 телевізійних каналів. Дивися, що хочеш», - зазначила депутат.

За словах О.БОНДАРЕНКО, в інформаційному просторі представлені практично всі точки зору на ту або іншу проблему, й часто прямо протилежні. «Пересічний українець не відчуває дефіциту інформації. Це перший момент. Другий: коли громадяни відчують необхідність у створенні громадського телебачення, то як їм пояснити, що вони, крім звичних податків, тепер повинні будуть щомісячно нести ще один тягар - абонплату, фінансуючи таким чином ГТБ? Виникає конфлікт особистих і громадських інтересів. Чи готові українці до цього, якщо й зараз уже існуючі податки платять не всі? Питання», - зазначила О.БОНДАРЕНКО.

Депутат також висловила сумнів у тому, що громадське телебачення в Україні може бути створено незабаром. «Я не вірю в те, що вдасться швидко створити громадське телебачення в Україні. Колись воно, звичайно ж, з`явиться. Україна намагається робити кроки в цьому напрямку. Добре, що не почади винаходити велосипед, а зробили спробу реалізувати у нас в країні найкращу модель "громадського велосипеда", яка вже існує», - заявила О.БОНДАРЕНКО.