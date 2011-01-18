Тимошенко каже, що провела у ГПУ майстер-клас, і просить закрити справу

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що сьогодні під час допиту вона внесла на розгляд слідчих клопотання про необхідність закриття кримінальної справи, порушеної проти неї за обвинуваченням у нецільовому використанні коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні після майже п’ятигодинного допиту в Генеральній Прокуратурі.

«Слідчі прийняли це клопотання до розгляду. За законом у них є 3 дні для відповіді. І я буду сподіватися, що саме слідчі, які дуже добре розуміють всю абсурдність пред’явленого обвинувачення, цю справу закриють», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, сьогодні під час допиту вона вимушена була пояснювати слідчим механізми виділення Пенсійному фонду позик із державного бюджету. «Майже 5 годин мене допитували по цій темі, де все очевидно, зрозуміло і ясно, де нема ніякого злочину. Просто 5 годин я проводила майстер-клас для працівників Генеральної Прокуратури, як працює державний бюджет України, як працює єдиний казначейський рахунок, як даються позики Пенсійному фонду. Мені здається, що, можливо, вже зараз вони нарешті зрозуміли, що дійсно пенсії виплачувалися за рахунок позичок державного бюджету, але це строго передбачено законом про державний бюджет, і ніякого відношення це не має до витрачання екологічних грошей Кіотського протоколу», - зазначила вона.

Лідер партії «Батьківщина» повідомила, що у клопотанні йдеться про необхідність закрити кримінальну справу у зв’язку з відсутністю як суб’єкта, так і події злочину.

Довідка УНІАН. ГПУ 30 грудня 2010 року пред’явила Ю.ТИМОШЕНКО остаточне обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

24 грудня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявляв, що ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у нецільовому використанні 180 і 200 млн євро, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів в рамках Кіотського протоколу.