БЮТ: Герман замовляє Шустеру музику, приємну для Януковича

У БЮТ вважають, що Савік ШУСТЕР відмовився від запрошення Юлії ТИМОШЕНКО до своєї програми через тиск заступника голови Адміністрації Президента Ганни ГЕРМАН.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

"Юлія ТИМОШЕНКО особисто Савіком ШУСТЕРОМ дійсно була запрошена до участі в першому його ток-шоу на Першому Національному каналі. Тому в БЮТ вкрай здивовані заявою продакшн-студії "Savik Shuster Studio" про нібито політичний тиск на редакцію", - йдеться у повідомленні прес-служби.

В БЮТі нагадали, що йдеться про канал, керівники якого вже неодноразово шокували українську і світову громадськість публічними заявами про те, що інформаційний ряд каналу має цензуруватися в інтересах влади.

"Втім, в медіа-спільноті ні для кого не секрет, що насправді милу вухові свого патрона музику на цьому каналі замовляє Ганна ГЕРМАН. Дізнавшись про активні зусилля останньої із зриву появи лідера опозиції на Першому національному, прес-служба "БЮТ-Батьківщини" вирішила оприлюднити факт запрошення ТИМОШЕНКО в ефір, яке Савік ШУСТЕР зробив ще в грудні минулого року", - йдеться у повідомленні.

В прес-службі БЮТ вважають прикрим той факт, що старт нового проекту на Першому національному починається із грубого втручання адміністрації Віктора ЯНУКОВИЧА в роботу студії.

"Очевидно, говорячи про політичний тиск, продакшн-студія "Savik Shuster Studio" помилилися адресатом. В Блоці Юлії Тимошенко та партії "Батьківщина" співчувають Савіку ШУСТЕРУ та бажають йому успіхів у захисті принципів свободи слова перед антидемократичною та авторитарною владою", - наголошується в повідомленні прес-служби БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба БЮТ розповсюдила інформацію про те, що Ю.ТИМОШЕНКО прийняла особисте запрошення Савіка ШУСТЕРА відвідати його перше ток-шоу на Першому Національному. У прес-службі БЮТ уточнили, що С.ШУСТЕР запросив Ю.ТИМОШЕНКО до участі у цій програмі ще у грудні минулого року.

Ввечері 20 січня редакція "Шустер Live" заявила, що не запрошувала Ю.ТИМОШЕНКО до участі у програмі 21 січня.

"На теми, які обговорюватимуться у п`ятницю, 21 січня, редакція "Шустер Live" не запрошувала Юлію Володимирівну ТИМОШЕНКО. Редакція програми самостійно визначає теми і гостей, і вважає неприпустимим тиск з боку політиків", - йшлося у повідомленні редакції програми.