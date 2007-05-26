У Феодосії комуністи спалили прапор США з нагоди річниці перемоги над НАТО

Кримські комуністи сьогодні в районі морського торгового порту у Феодосії відкрили пам`ятний знак з нагоди річниці антинатовських акцій протесту, які пройшли на півострові в травні 2006 року через захід в порт Феодосії судна "Едвантідж".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата України V скликання, лідера комуністів Криму Леоніда ГРАЧА, пам`ятний знак є гранітною плитою з написом: "В ознаменование первой годовщины восстания крымчан против незаконного допуска украинской "помаранчевой" властью в мае 2006 года иностранных солдат на территорию Крыма. Восставший народ победил и полностью изгнал незваных американских вояк со священной земли древней Феодосии. Слава патриотам Крыма! Крымский реском Компартии Украины. 26 мая 2007 года".

Після відкриття пам`ятного знаку у Феодосії пройшов антинатовський всекримський мітинг. На ньому, зокрема, виступили перший секретар Кримського рескому КПУ Леонід ГРАЧ, член Центрального комітету КПУ, депутат Верховної Ради АРК Юрій КОРНІЛОВ, кримський депутат-комуніст Вячеслав ЗАХАРОВ, член ЦК КПУ, перший секретар Сімферопольського райкому КПУ Любов КУРБАТОВА, Герой Радянського Союзу, генерал-лейтенант авіації, почесний громадянин Феодосії Олександр ПРЕСНЯКОВ та інші.

В ході акції було зачитане звернення лідера українських комуністів Петра СИМОНЕНКА до мітингуючих.

Феодосійські піонери та комсомольці під пісню "Хотят ли русские войны?" запустили в небо білих голубів.

Крім того, комуністи спалили в ході антинатовської акції прапор США. Як повідомляє прес-служба Л.ГРАЧА, "процедуру спалювання прапора" супроводжував музичний запис пісні "Вставай, страна огромная!".

Потім пройшов концерт. "У виконанні творчих колективів Феодосії прозвучали пісні радянського періоду", - повідомили в прес-службі Л.ГРАЧА.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня 2006 року в порт Феодосії (Крим) прибуло судно "Едвантідж", на борту якого знаходилися будівельні матеріали і спецтехніка для удосконалення тренувальної бази Старокримського полігону ВМС України. На полігоні планувалося побудувати ангари для проживання учасників міжнародних військових навчань "Сі Бриз-2006".

Після прибуття вантажу ряд політичних сил (КПУ, Блок Вітренко, Партія регіонів і ін.) організував протестні акції, вважаючи, що американці прибули до Криму для будівництва бази НАТО.

11-12 червня 2006 року американські військовослужбовці залишили територію України. Російське судно з американськими контейнерами на борту залишило Крим 22 червня 2006 року.