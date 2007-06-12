Наша Україна офіційно ухвалила віддати під суд Мороза та апарат ВР

Партія “Наша Україна” звернеться до суду у зв’язку з неправомірними діями голови Верховної Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗА, керівника апарату ВР та апарату ВР щодо невиконання конституційних вимог щодо складання депутатських повноважень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, таке рішення ухвалила сьогодні Президія партії на засіданні, на якому розглядалася суспільно-політична ситуація.

Таке рішення Президія партії “Наша Україна” ухвалила після того, як обговорила ситуацію, що склалася з зачитуванням заяв депутатів О.МОРОЗОМ та невидачею трудових книжок всім депутатам, котрі склали депутатські повноваження.

Прес-служба підкреслює, що рішення про складання депутатських повноважень затверджені рішенням міжпартійного з’їзду блоку “Наша Україна” від 2 червня.