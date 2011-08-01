Єханурова допитували 5 годин 20 хвилин, наступний - Вінський

У Печерському районному суді Києва розпочався допит колишнього міністра транспорту та зв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО як свідка у кримінальній справі проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, допит колишнього міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА у цій справі тривав сьогодні на засіданні суду 5 годин 20 хвилин.

Після завершення допиту екс-міністра оборони Ю.ТИМОШЕНКО наполягала на оголошенні перерви. «Ми працюємо без обіду. Практично це є знущанням», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ запросив для допиту у залу судового засідання Й.ВІНСЬКОГО.