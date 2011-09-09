Могильов заявив, що міліція 24 серпня «проявила гуманізм»

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що в День Незалежності міліція в Києві «проявила гуманізм» і діяла «дуже толерантно».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час Години питань до уряду у Верховній Раді України.

Він сказав: «Ми проявили гуманізм і діяли дуже толерантно стосовно до мас людей, що рухалися». За його словами, міліція зробила все для того, щоб не допустити зіткнень цього дня. Міністр повідомив, що на Софійській і Михайлівській площах відбувалися політичні акції, і тому міліцією було ухвалено рішення перекрити Володимирську вулицю, «щоб не допустити провокацій».

За його словами, «окремі буйні голови стали закликати чіткими колонами рухатися, трощити всіх і вся, що вони й почали робити».

«Тому ці протиправні дії міліція і припинила», - наголосив А.МОГИЛЬОВ і додав: «Відзначте, при цьому проявивши гуманізм і не застосовуючи активних дій для припинення правопорушень».

При цьому він відзначив, що в таких випадках в Англії, Іспанії, Німеччині та в інших країнах поліція діє жорсткіше.

Як повідомляв УНІАН, Комітет опору диктатурі, до складу якого входять 11 опозиційних партій, планував 24 серпня провести мітинг біля пам`ятника Тарасу Шевченку, а потім народний марш, який мав стартувати від пам`ятника Шевченку і завершитися мітингом на Михайлівській площі.

Проте 23 серпня Окружний адміністративний суд Києва дозволив представникам опозиції проводити святкові акції з нагоди Дня Незалежності України лише біля пам`ятника Тарасу Шевченку.

24 серпня учасники багатотисячного мітингу, організованого Комітетом опору диктатурі з нагоди Дня Незалежності України, мали намір пройти до Адміністрації Президента, щоб передати главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ прийняту ними резолюцію.

Проте бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» перекрили вулицю Володимирську, щоб не допустити проходу колони до Адміністрації Президента. Також вулиця була перекрита автозаками і автобусами з «беркутівцями».

25 серпня слідчим відділом ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за фактами зіткнень «між правоохоронцями і представниками ряду політичних партій, об`єднань і організацій», що сталися в столиці 24 серпня (за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України "хуліганство").

26 серпня перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Окружний адміністративний суд Києва не забороняв прихильникам опозиції після мітингу в парку імені Тараса Шевченка в День Незалежності України йти вулицею Володимирською.