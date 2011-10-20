«Українське питання» розкололо Європу?

Європейський Союз чекає політичного рішення Києва, заявив у Брюсселі президент Інституту Горшеніна Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, коментуючи сьогоднішнє узгодження в Брюсселі основних параметрів торгової частини Угоди про асоціацію, В.ОМЕЛЬЧЕНКО висловив думку, що «українська делегація на чолі з першим віце-прем`єром Андрієм КЛЮЄВИМ виконала роботу “на відмінно”. Також хотів відзначити роль Місії України в Європейському Союзі. Україна одержала режим найвищої торгової та митної лібералізації, який ніколи не пропонувався країні поза Європейським Союзом. Документ на столі, він готовий до підписання. Тепер справа - за політичним керівництвом країни».

При цьому В.ОМЕЛЬЧЕНКО відзначив, що «в риториці європейських чиновників і політиків з`явилася нова інтонація. Ще кілька днів тому вони висловлювали побоювання, що Україна відмовляється від європейського вибору, дрейфує у бік Росії. Сьогодні українській стороні говорять приблизно так: «Все, що залежало від ЄС для євроінтеграції України, ми зробили. І тепер Україна має можливість сама ухвалити остаточне рішення. Ми залишаємо вибір за вами».

В.ОМЕЛЬЧЕНКО також повідомив, що Європейський парламент готує резолюцію щодо Україні, в якій буде сформульована консолідована позиція країн, що входять в ЄС, з політичної ситуації в Україні.

«У Брюсселі є своєрідний розкол в думках щодо політичних умов підписання договору про створення всеосяжної Зони вільної торгівлі з Україною, – заявив президент Інституту Горшеніна. – Країни так званих «старих демократій», перш за все Німеччина і Франція, займають достатньо радикальну позицію: підписання договору про ЗВТ неможливе без виконання Україною політичних вимог. Інша позиція у групи країн – вихідців із колишнього соцтабору, фронтменом якої виступає Польща. Її позиція – зняти політичні вимоги до України».

Як повідомлялося, сьогодні, 20 жовтня, Україна і Європейський Союз узгодили основні параметри торгової частини Угоди про асоціацію. За словами комісара ЄС з питань торгівлі Карела Де ГУХТА, це дозволить завершити технічні переговори за угодою про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі, до кінця року. Також єврокомісар уточнив, що за усунення всіляких перешкод з боку ЄС відповідальні Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Кетрін ЕШТОН і глава Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі має стати складовою частиною Угоди про асоціацію, переговори щодо якої сторони почали в 2007 році.