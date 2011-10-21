Могильов пояснив, що просто не схотів гнути спину в парламенті

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що готовий виступати в парламенті з трибуни, а, не зігнувшись біля мікрофону в урядовій ложі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив журналістам, відповідаючи на запитання, чому сьогодні він не виступав у парламенті, зокрема в урядовій ложі, коли була заблокована трибуна.

А.МОГИЛЬОВ підкреслив, що, враховуючи його зріст, «мікрофон виявився дуже низьким, я не міг стояти, зігнувшись».

А.МОГИЛЬОВ підкреслив, що готовий виступати з трибуни парламенту, а виступати сидячи в урядовій ложі не коректно.

Водночас він підкреслив, що направить письмові відповіді на всі ті письмові запитання, які були поставлені йому представниками всіх фракцій парламенту.

Як повідомляв УНІАН, депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» сьогодні блокували трибуну Верховної Ради, щоб не допустити виступу міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА під час Години запитань до уряду.

На думку опозиції, глава МВС не заслуговує виступати з парламентської трибуни, оскільки представники правоохоронних органів 11 жовтня порушували законодавство і не пускали депутатів до Печерського райсуду Києва, де оголошувався вирок екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами народного депутата із фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА, 11 жовтня один з міліцейських начальників заявив, що якщо на територію Печерського райсуду пройде хоч один народний депутат, то йому міністр внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВ «відірве голову». «Саме тому ми вимагаємо від пана А.МОГИЛЬОВА дати чіткі і однозначні відповіді, на якій підставі порушувалися права громадян і чому створювалися перешкоди народним депутатам здійснювати їх законні повноваження», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Крім того, фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає від А.МОГИЛЬОВА пояснити причини обшуку в приймальній та помешканні депутата Євгена СУСЛОВА.