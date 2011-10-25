Європарламент наполягатиме, щоб Тимошенко брала участь у виборах

Європарламент планує зажадати від офіційного Києва забезпечити колишньому прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО право на участь у політичному житті України зараз і на виборах.

Про це йдеться у підготовленому спільно усіма депутатськими групами Європарламенту проекті резолюції, текст якого має УНІАН.

«(Європарламент – УНІАН) наполягає на тому, що Ю.ТИМОШЕНКО має бути дозволено користуватися її правом на повну участь у політичному процесі як зараз, так і під час майбутніх виборів в Україні», - йдеться у проекті резолюції.

Крім того, євродепутати планують закликати Київ до здійснення чесного апеляційного процесу для Ю.ТИМОШЕНКО.

Також планується висловити співчуття у зв`язку з тим, що судовий вирок Ю.ТИМОШЕНКО є порушенням прав людини. При цьому у проекті зазначається, що норми законодавства, застосовані до колишнього прем`єр-міністра, збереглися у Кримінальному кодексі ще з радянських часів.

У документі також ідеться, що відсутність реакції української влади на занепокоєння Європи справою Ю.ТИМОШЕНКО може найнегативнішим чином вплинути на укладення угоди про асоціацію з Україною. Хоча при цьому Європарламент готовий одночасно вітати прогрес на переговорах про угоду про зону вільної торгівлі, що має стати частиною загальної угоди про асоціацію.

У проекті резолюції також висловлюється стурбованість утриманням у в`язниці колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА і повідомленнями про скорочення свободи ЗМІ в Україні.

Разом з тим, у першому пункті резолютивної частини проекту резолюції депутати планують підкреслити важливість поглиблення відносин між ЄС та Україною, а також визнати прагнення України відповідно до 49-ї статті Угоди ЄС, що передбачає можливість для будь-якої європейської країни приєднатися до ЄС у разі виконання усіх критеріїв (у тому числі, принципів демократії, поваги до прав людини, фундаментальних свобод і верховенства права), приєднатися до Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, проект доповіді буде винесено на голосування у сесійній залі Європарламенту 27 жовтня.

Європарламент провів обговорення ситуації в Україні 12 жовтня – наступного дня після того, як був оголошений вирок Ю.ТИМОШЕНКО.

У дебатах Європарламенту тоді взяла участь Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН.