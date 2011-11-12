Депутат Держдуми РФ вважає, що Тимошенко не випустять раніше виборів

аступник голови Комітету Державної думи РФ у міжнародних справах Андрій КЛІМОВ вважає, що екс-прем'єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО не випустять із в'язниці раніше чергових парламентських виборів в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиної Росії», про це А.КЛІМОВ сказав, коментуючи висунуті Ю.ТИМОШЕНКО звинувачення в приховуванні виручки на суму понад 165 млн. дол. та інших порушеннях закону.

«Ніхто не сумнівається в тому, що звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО пов'язані з політикою. Спостерігач розуміє, що це розбірки між Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Ю.ТИМОШЕНКО», - зазначив А.КЛІМОВ.

За словами депутата Держдуми, українська влада прагнутиме продовжити термін перебування Ю.ТИМОШЕНКО в слідчому ізоляторі.

«Можливо, після закінчення виборів, через рік, її випустять, але боюся, що діюча влада не збирається випускати її раніше. В.ЯНУКОВИЧ реально боїться її як можливого суперника. У в'язниці ж вона його не турбує», - вважає А.КЛІМОВ.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління Державної податкової служби України 10 листопада пред'явило звинувачення колишньому прем'єр-міністру, екс-президенту корпорації «Єдині енергетичні системи України» Ю.ТИМОШЕНКО в організації приховування валютної виручки в сумі понад 165 млн. доларів США, розкраданні бюджетних коштів і ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 47 млн. грн. шляхом впровадження фінансової схеми по розрахунках за товарно-матеріальні цінності корпорацією ЄЕСУ і приховуванні доходів із використанням офшорних компаній.