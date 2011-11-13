Трудовий кодекс спричинить нове протистояння біля парламенту

Автономна спілка трудящих (АСТ) має намір провести пікет узгоджувальної ради Верховної Ради України, на якій розглядатиметься внесення до порядку денного законопроекту Трудового кодексу у другому читанні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АСТ, метою демонстрантів є спроба завадити цьому.

До ініціаторів пікету зголосилися приєднатися представники низки профспілкових та громадських організацій, які негативно ставляться до законопроекту N 1108.

«Трудовий кодекс має спростити процедуру звільнення з роботи, фактично збільшити тривалість робочого дня і тижня, легалізувати відеоспостереження на робочому місці, дати право роботодавцям приймати постанови, які можуть заміняти колективні трудові договори. Також новий ТК звузить права та можливості профспілок», - нагадують в Автономній спілці трудящих.

Авторами проекту є регіонали Василь ХАРА, Олександр СТОЯН, Ярослав СУХИЙ.

«У першому читанні законопроект було проголосовано у 2008 році. Активна громадська критика вже понад три роки примушує Верховну Раду відтермінувати прийняття цього антиробітничого та антиконституційного закону», - наголосили в прес-службі АСТ і повідомили, що пікет відбудеться о 10:00 за адресою Грушевського, 18/2.