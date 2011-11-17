Комуніст з Луганська пустить пулю собі в лоб, якщо Україна вступить у ЄС

Депутат Луганської обласної ради від КПУ Владислав КРИВОБОКОВ заявив про готовність позбавити себе життя будь-яким способом у разі, якщо Україна вступить до Європейського Союзу.

Про це йдеться у заяві депутата, розміщеній на його офіційному сайті.

Згідно із заявою, В.КРИВОБОКОВ виступає проти вступу України до Євросоюзу і, цитуючи Кодекс самурая, пропонує парі тим політикам, які є прихильниками євроінтеграції.

«Той, хто збирається стати воїном, вважає своєю найголовнішою турботою пам`ятати про смерть весь час, щодня і щоночі, починаючи з ранку наступаючого нового року і до пізньої ночі року, що минає. Поки ти постійно згадуєш про смерть, ти будеш також постійно виконувати Шлях відданості і сімейного обов’язку, що полягає в турботі про батьків і шануванні предків» – свідчить Кодекс самурая. Чи готові ви, панове євро-ілюзіоністи довести на ділі свої ідеали? Якщо так, то пропоную парі», - зазначається у заяві В.КРИВОБОКОВА.

Депутат також відзначає, що знаходиться при повному розумі і тверезому розумі. «Я, Владислав КРИВОБОКОВ, громадянин України, перебуваючи у повному розумі і тверезій пам’яті, готовий укласти з кожним з вищеназваних панів, а також з іншими бажаючими, таку угоду: у разі вступу України до Євросоюзу я готовий позбавити себе життя, будь-яким бажаним для вас способом. Особисто я віддаю перевагу кулі, за умови, що ви вчините аналогічно, коли Україна вступить до Євразійського Союз», - заявляє В.КРИВОБОКОВ.

У коментарі УНІАН В.КРИВОБОКОВ заявив, що його заява - це крайня форма соціального протесту.

«Вона направлена проти ненависті до Євразійського союзу з Росією. Наші політики, кажучи про євроінтеграцію України, лукавлять і одурюють народ. Вони будують фабрики і заводи в Росії, а з трибуни говорять, що вони за Європу. Не може ж президент, за якого я голосував, підтримував, не звертати увагу на таких виборців, як я, і не враховувати нашу точку зору. Мій вибір - це Євразійський союз», - сказав В.КРИВОБОКОВ.

Він підкреслив, що не має наміру виносити своє звернення на сесію обласної ради, щоб депутати колективно його підтримали. Разом з тим, він чекає відповіді на свою заяву від тих політиків, які євроінтеграцію України підтримують.

«Я хочу, щоб політики, які говорять, що у нас Європа буде стовідсоткова, відповіли своїм життям. Я готовий своїм життям відповісти за свої слова. Якщо пан ЯЦЕНЮК говорить, що відповідає за свої слова – за євроінтеграцію, чи готовий він покласти своє життя за цей процес? Сьогодні обіцянки політиків знецінилися, єдине, що у нас є - це життя. І життям потрібно доводити свою точку зору», - заявив В.КРИВОБОКОВ.