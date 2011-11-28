Янукович каже, що вражений смертю шахтаря-інваліда

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що вражений смертю 70-річного шахтаря-інваліда, який брав участь в акції протесту чорнобильців у Донецьку і помер під час демонтажу намету, в якому знаходились протестувальники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Польщі з Броніславом КОМОРОВСЬКИМ.

«Події в Донецьку, коли померла людина, - це мене дуже вразило, і я співчуваю родині загиблого… що це так сталося, на жаль», - сказав Президент.

Він нагадав, що доручив Генеральній прокуратурі впродовж 10 днів розслідувати обставини смерті інваліда й оприлюднити висновки.

Говорячи в цілому про акції протести громадян у Донецьку, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що зараз уряд розглядає питання про підвищення соціальних стандартів для чорнобильців у держбюджеті на 2012 рік. За його словами, планується, що з наступного року соціальні виплати для інвалідів-чорнобильців підвищаться, порівняно з нинішніми, удвічі.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що його позиція полягає в тому, щоб в бюджеті на 2012 рік було передбачено кошти на підвищення виплат для чорнобильців і воїнів-афганців на 25%.

«Такі можливості є, і я сподіваюсь, що уряд і парламент приймуть це рішення. Це моя позиція», - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада у Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці. Учасники акції вимагають виплатити їм передбачені законами пенсії у повному обсязі.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».