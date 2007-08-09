До Лавриновича звернулися вже 45 партій

Протягом першого тижня після початку виборчої кампанії до Міністерства юстиції звернулося 45 зі 141 партії, зареєстрованої в Україні, із заявами щодо засвідчення статутів та свідоцтв про реєстрацію партії для участі у позачергових парламентських виборах 30 вересня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

За даними міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, станом на 18.00 8 серпня Міністерство юстиції вже засвідчило копії статутів та свідоцтв про реєстрацію 35 політичним партіям. Ще 10 заяв щодо засвідчення копій знаходяться на розгляді.

Міністр нагадав, що пунктом 2 частини першої статті 58 Закону України „Про вибори народних депутатів України” встановлюється, що Центральна виборча комісія реєструє кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), за умови отримання копій свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що входять до блоку) та її статуту (статутів партій, що входять до блоку), засвідчених Міністерством юстиції.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що процес засвідчення триватиме до останнього дня подачі політичними партіями і блоками документів на реєстрацію списків кандидатів у народні депутати України.

Міністр юстиції також нагадав, що, відповідно до частини другої статті 10 Закону України „Про вибори народних депутатів України”, кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому законом порядку не пізніше ніж за триста шістдесят п`ять днів до дня виборів, або виборчий блок партій за умови, що всі партії, які входять до його складу, зареєстровані не пізніш як за триста шістдесят п`ять днів до дня виборів.