У ЄС шкодують, що Тимошенко залишилась поза виборами

В ЄС вважають, що під час розгляду апеляції екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не було звернуто уваги на помилки в судовому розгляді справи.

Про це йдеться у заяві речника Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Кетрін ЕШТОН, переданій УНІАН.

«Верховний представник хоче висловити свою стурбованість щодо того, що в процесі апеляції не адекватно звернуто увагу на помилки в ході суду першої інстанції над ТИМОШЕНКО, який не поважав міжнародні стандарти щодо чесності, прозорості та незалежності юридичного процесу», - зазначається в заяві.

Верховний представник також висловила жаль з приводу того, що Ю.ТИМОШЕНКО як опозиційний лідер тепер не зможе взяти участь у парламентських виборах наступного року.

«Вона підкреслила від імені ЄС необхідність неупередженого та прозорого апеляційного процесу. Викликає жаль, що цього не було досягнуто, і питання вибіркового правосуддя в Україні продовжує вимагати уваги», - написано у заяві.

У документі також зазначається, що К.ЕШТОН ще раз нагадала висловлене нею в попередніх заявах, що головна увага щодо майбутнього відносин з Україною буде фокусуватися на повазі до верховенства права.