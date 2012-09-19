Регіонал - журналістам: Закон потрібен, щоб ви не писали фігню

Про це він заявив, спілкуючись із учасниками руху "Чесно", які принесли до головного офісу Партії регіонів профайли на кандидатів-порушників із виборчого списку "регіоналів", повідомляє Українська правда. Сухий випадково опинився поруч, коли рух "Чесно" передавав співробітникам офісу Партії регіонів перелік порушників критеріїв руху, які входять у список Партії регіонів.

"Закон про наклеп обов’язково буде прийнятий, зі зміною норм покарання в бік зменшення", - заявив Сухий.

"Не мені вам розповідати, скільки коштує політична чорнуха чи порнуха. Закон потрібен, щоб ви не писали фігню", - сказав він. Як приклад Сухий навів телеканал ТВі, "де одна чорнуха на владу".

На репліку присутніх про те, що Рада Європи виступає проти запровадження кримінальної відповідальної за наклеп, Сухий заявив: "Нехай Рада Європи займеться Чехією чи Британією, де є така норма, а не вчить нас жити".



Протягом 19 вересня "Чесно" планує передати такі ж документи до інших політсил – "Батьківщини", "Удару", КПУ, "Свободи" та "України вперед".