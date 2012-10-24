Виборчі бюлетені - якісніші, ніж гроші

Учора окружні виборчі комісії одержали комплекти бюлетенів, надрукованих на спеціальному рельєфному папері з декількома ступенями захисту, для виборів народних депутатів 28 жовтня.

Як відзначає газета "КоммерсантЪ - Украина" (№169 від 24 жовтня), бюлетенів цього року було надруковано близько 74 млн., зокрема запас - 0,5% для кожної дільниці.

Виготовлені бюлетені мають декілька ступенів захисту. "Бюлетені надруковані на спеціальному рельєфному папері, він навіть якісніший від того, на якому друкують гроші", - сказав голова Комітету виборців України Олександр Черненко.

Як і в випадку з президентськими виборами 2010 року, на бюлетень нанесено спеціальні знаки, які видно в інфрачервоному світлі, а номер дільниці проставлено фарбою, що виявляється на зворотному боці бюлетеня, відзначає видання.

Відповідно до форми, затвердженої ЦВК, назви партій і імена кандидатів буде надруковано з одного боку листа українською мовою. Довжина бюлетеня з переліком партій становить 60 см, а ширина - 20 см. Він буде удвічі коротший від бюлетеня, використаного на чергових парламентських виборах 2006 року, в яких брало участь 45 партій і блоків.

Розмір листа для голосування в мажоритарних округах залежатиме від кількості кандидатів. Зокрема, бюлетень з кількістю кандидатів менше шести має довжину 27 см, до 20 кандидатів - 56 см, а в окрузі із 48 кандидатами - 90 см. З урахуванням цього, найкоротший бюлетень кинуть в урну для голосування виборці округів №41 і №53 (Донецька область - 4 кандидати), а найдовший - в окрузі №95 (Київська область - 48 кандидатів).

За словами члена ЦВК Броніслава Райковського, наразі бюлетені містяться в ОВК, а за три дні до виборів, у четвер, ОВК повинні почати видачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям.

Як сказав О.Черненко, бюлетені буде доставлено в дільничні виборчкоми членами комісій під охороною співробітників МВС. Після їх перерахунку документи буде закрито в опечатаному сейфі до дня виборів. "Як тільки бюлетені виявляться в ДВК, їх охорону цілодобово здійснюватимуть співробітники МВС", - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, вартість виготовлення одного виборчого бюлетеня для голосування за партійними списками становить 0,87 грн, а для голосування в одномандатних округах - 0,72 грн.

Як відомо, вибори до парламенту в Україні 28 жовтня пройдуть за змішаною виборчою системою - 225 народних депутатів буде вибрано за партійними списками, а 225 - за мажоритарними округами.