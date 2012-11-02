Азаров у Facebook переконує, що адмінресурс «абсолютно не використовувався»

Прем'єр-міністр України, голова Партії регіонів Микола Азаров запевняє, що адміністративний ресурс під час виборів до Верховної Ради України, які відбулися 28 жовтня, не використовувався.

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Із приводу деяких звинувачень у використанні адміністративного ресурсу, приміром, можу сказати, що він абсолютно не використовувався. І яскравим доказом є, наприклад, програш на виборах у Житомирі житомирського губернатора Сергія Рижука. Я думаю, що кожен розуміє, що губернатор чесно працював на виборах і програв своєму супернику, і, зрозуміло, в цьому випадку говорити про використання адміністративного ресурсу не доводиться. Так само можна сказати й про доступ до ЗМІ. Практично всі наші телеканали змагалися в опозиційності: хто більше й сильніше вдарить владу. А треба сказати, що в умовах світової економічної кризи владі й так нелегко", - сказав М.Азаров.

Говорячи про звинувачення у фальсифікаціях результатів виборів, він зазначив, що дані виборів у ЦВК на 100% збігаються із даними екзит-полів і соціологічних досліджень, опублікованих за тиждень до виборів для Партії регіонів.

"І у більший бік вони відрізняються для "Батьківщини", приміром - плюс 7%, для "Свободи" - плюс 6%, але ніхто з нас не ставить питання: чому вони відрізняються у більший бік, і в основному в західних областях для цих двох політичних партій. А опоненти по-фарисейськи про це замовчують. А якщо взяти зараз ті спірні округи, щодо яких зараз йдуть дебати, то в них беруть участь не представники Партії регіонів. Так які до нас можуть бути питання?", - підкреслив М.Азаров.

Він наголосив, що якщо говорити абсолютно об'єктивно, то вибори пройшли краще, ніж попередні вибори 2007 року.

"Це найголовніший висновок. Можливо, тим, хто нас критикує, не сподобалися результати, але це вже питання не до нас, а питання до українського народу. В будь-якому випадку, я хочу подякувати всім, хто підтримав Партію регіонів, а також усім тим, хто прийшов на вибори й зайняв активну життєву позицію. І хочу підтвердити, що уряд і Партія регіонів зроблять усе для виконання своєї передвиборної програми", - резюмував М.Азаров.