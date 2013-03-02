У Присяжнюка заявляють, що його заступника ніхто не арештовував

Заступник міністра аграрної політики та продовольства – керівник апарату Михайло Чужмир відкидає звинувачення у хабарництві та спростовує інформацію про затримання, про які пише газета «Дзеркало тижня». Інформацію про своє звільнення чиновник теж спростовує. Наразі ж замміністра перебуває на робочому місці та виконує свої прямі обов’язки. Про це у телефонній розмові з журналістом ІА «AgroNews» повідомив особисто Михайло Чужмир.

Сьогодні у газеті «Дзеркало тижня» з’явилася стаття, в якій заступника міністра аграрної політики та продовольства Михайла Чужмира звинувачують у затриманні за хабар. Щоб з’ясувати, чи правдива ця інформація, журналісти зв’язалися з Михайлом Чужмирем по телефону. З’ясувалося, що заступник міністра наразі знаходиться на робочому місці, а неправдивою інформацією в ЗМІ обурений, але сприймає з іронією.

«Я спростовую інформацію про затримання та взагалі те, що написано в статті про Міністерство. Також я здивований інформацією про мою нібито співпрацю з зернотрейдерами чи молочниками – це не входить до кола моїх професійних обов’язків. Що ж до свого нібито звільнення, то хочу сказати, що я наразі перебуваю на робочому місці та виконую покладені на мене обов’язки», – зазначив Михайло Чужмир.

Також заступник міністра спростував інформацію про його затримання у власному кабінеті. Окрім цього, Михайло Чужмир наголосив, що його робочий кабінет розташований на 7 поверсі, а не на п’ятому, як зазначається в статті «Дзеркало тижня». Жодних обмежень, щоб прийти до нього на прийом, немає.

«Я не знаю, звідки взялася інформація про те, що силові органи затримували мене у власному кабінеті. Думаю, той факт, що автор статті не володіє інформацією про те, де саме я працюю, а також, що жодних обмежень, щоб пройти до мене, немає, говорить сам за себе.

Взагалі для мене дивно, як така шанована газета, як «Дзеркало тижня», може подавати завідомо неправдиву інформацію, яка шкодить не тільки мені особисто, а й цілій галузі. Напевно, настав час редакції перевірити професійну придатність своїх кадрів, або ж звернути увагу на ймовірність корупції у своєму виданні. Зі свого боку я залишаю за собою право захищати свою честь та гідність всіма законними методами», – зауважив заступник міністра.