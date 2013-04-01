Головне за день: огляд топ-новин

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«Набій у патроннику»: більшість готує відставку свободівця Кошулинського

Перший заступник голови фракції Михайло Чечетов заявив, що Партія регіонів уже зібрала необхідні 150 голосів для винесення цієї ініціативи на розгляд парламенту. Водночас лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк назвав «першоквітневим жартом» відставку Кошулинського.

Киянам розповіли, що робити при повені

При раптовій повені необхідно якнайшвидше зібрати предмети першої необхідності – документи, медичну аптечку, сірники (запальничка), хліб, питну воду – і зайняти найближче безпечне підвищене місце.

Єфремов: зав'язати доторканність депутатів і президента в один вузол не можна

Єфремов пропонує вже цього тижня прийняти законопроект про позбавлення народних депутатів недоторканності.

Україна за два місяці скоротила імпорт нафти в 7 разів

Україна в січні-лютому 2013 року скоротила імпорт нафти у 7 разів - до 111,4 тис. тонн порівняно з 763,4 тис. тонн за аналогічний період 2012 року.

Жванія заявляє, що виборів мера Києва 2 червня бути не може

За його словами, вже втрачені терміни, коли мало бути призначено вибори на 2 червня, тому дата має бути визначена інша.

Завтра Луценка привезуть судити до Києва

“За моєю інформацію, його ще не вивезли з колонії, оскільки лише о 3 годині дня з Києва за ним має поїхати машина, таким чином його привезуть або завтра вночі, або рано вранці”, - розповіла дружина екс-міністра.

КС взявся за київські вибори

КС відкрив провадження за поданням депутатів-«регіоналів» щодо київських виборів.

Українці ставляться до Росії краще, ніж росіяни до України (опитування)

На запитання «Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?» і в Україні, і в Росії більшість опитаних відповіли, що хотіли б, щоб обидві країни були незалежними, але дружніми державами – з відкритими кордонами, без віз та митниць.

Кульбіда: Ріки Західної України можуть принести рекордну повінь

У зв'язку зі складними погодними умовами, зокрема рясним таненням снігу, в річках північних і західних регіонів України найближчим часом очікується підйом рівня води до небезпечних позначок.

Дружина Луценка задекларувала понад 22 мільйони доходу

Дохід І.Луценко від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності склав 2 млн 232 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав - 20 млн грн, дохід від передачі в оренду майна - 7,5 тис. грн.

Голова комітету ВР: В Україні «для економії» хочуть закрити 143 школи

«Вчителі, яких скорочують на селі, не мають шансів знайти іншу роботу. Але куди йдуть кошти взагалі від такої економії?», - наголосила Лілія Гриневич.

Тимошенко вимагає доставити її на допит Тарути

За словами Власенка, Тимошенко тиждень тому подала заяву з вимогою забезпечити її доставку на допит С.Тарути. Водночас він заявив, що у захист досі не бачив протоколів допиту голови ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу».